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TİM, Nijerya Sanal Ticaret Heyeti programını gerçekleştirdi

17.07.2020 11:15

Son güncelleme : 17.07.2020 11:29
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İki ülkenin karşılıklı ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya`nın ülkemizden ithalatının toplam ithalatı içindeki payı hala yüzde 1`in altında. İhracatçıların yeni hedefi, Nijerya`da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1`in üzerine çıkarmak olacaktır." ifadelerini kullandı.



AA

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un ihracattaki etkilerini  azaltmak hedefiyle oluşturulan Sanal Ticaret Heyeti programları 13-17 Temmuz'da  Nijerya ile devam etti.

Çimento, demir-çelik, demir ve demir dışı ürünler, cam, seramik,  toprak ürünleri, enerji sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün  temsilcilerinin katıldığı Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında, 15 Türk firma  yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile çevrimiçi ortamda bir araya gelerek 152 görüşme  gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle,  Nijerya'nın 206 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 7'inci ülkesi  konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında bilgi  verdi.

Gülle, 2019 yılında Nijerya'nın 47,4 milyar dolarlık ithalatla  Afrika'da en çok ithalat gerçekleştiren 4'üncü ülke olduğunu bildirerek, şunları  kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl, Nijerya Türkiye'den 442 milyon dolarlık ithalat  gerçekleştirdi. 2001 yılından bu yana Nijerya'nın ülkemizden ithalatının  neredeyse 20 katına çıktığını görüyoruz. 2019 yılında Nijerya'ya birçok mal  grubunda ihracatta büyük artış yaşandı. Türkiye'nin Nijerya'ya 2019 yılında bir  önceki yıla göre yıllık bazda mineral yakıt ve yağ ihracatı 92 katına çıkarken,  oyuncak ihracatı 21 katına, tarım makineleri ihracatı 3 katına çıkmış, cam  ürünleri ihracatı yüzde 127 artış sağlamıştır. Türkiye ile Nijerya arasında 1,8  milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

Küresel salgının etkilerine rağmen Nijerya'ya ihracatımızda yılın ilk  altı ayında tam 15 sektörümüzün ihracatında artış gerçekleşti. Bu sektörler  arasında, önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını neredeyse 5 kat artıran  savunma ve havacılık, 2,5 kat artıran su ürünleri ve hayvansal mamuller ve yüzde  77 artıran çimento, cam, seramik sektörleri öne çıkıyor. iki ülkenin karşılıklı  ticaretindeki gelişme önemli olsa da, Nijerya’nın ülkemizden ithalatının toplam  ithalatı içindeki payı hala yüzde 1'in altında. İhracatçıların yeni hedefi,  Nijerya'da hızla artan talebi karşılayarak bu oranı yüzde 1'in üzerine çıkarmak  olacaktır. "

"BİR SONRAKİ DURAĞIMIZ PAKİSTAN"

Gülle, Nijerya Sanal Ticaret Heyeti kapsamındaki ürün gruplarındaki  ihracatın da artmasıyla, demir-çelik ve demir-demir dışı ürünler gibi diğer  birçok sektörde de yüksek büyüme oranlarının yakalanmasının öncelikli  beklentileri olduğunu aktardı.

Gülle, "Nijerya'da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı  firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor."  değerlendirmesinde bulundu.

TİM olarak ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile dijital dönüşüme önem  vererek hedef pazarlarda "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerini  aralıksız şekilde sürdüreceklerini aktaran Gülle, bilgileri verdi:

"TİM olarak, salgın döneminde ticaretin aksamaması adına var gücümüzle  çalıştık. Sosyal mesafemize dikkat etmemiz gereken şu günlerde, işimizi dijitale  taşıdık ve sanal ticaret heyetlerinin, sanal fuarların ve hatta ilk sanal ödül  töreninin öncüsü olduk. Gerçekleştirdiğimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan sanal  ticaret heyetlerine 251 yabancı firma katılırken, 534 ikili görüşme yapıldı. Bir  sonraki durağımız, 20-24 Temmuz tarihlerinde, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar  Pekcan ve Pakistan İslamabad Büyükelçimiz İhsan Mustafa Yurdakul'un katılımıyla  düzenleyeceğimiz Pakistan olacak. Pakistan'ın ardından Kolombiya-Meksika, Almanya  ve Kazakistan ile heyetlerimize devam edeceğiz."

"HER TÜRLÜ OLANAĞI, FIRSATI İHRACATÇILARIMIZA SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren Nijerya ile ikili  ticaret ilişkisinde Türkiye'nin ihracatın ithalatının gerisinde olduğunu  belirterek, ülkede iki alanda önemli fırsatlar olduğunu kaydetti.

Ulueren, Nijerya'nın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir ülke olduğunu  hatırlatarak, şunları aktardı:

"Ortalama yaş 18.4. Nüfusun yüzde 41'i, 0-15 yaş arasındaki  çocuklardan oluşuyor. Nijerya, bu genç nüfusun etkisiyle Kovid-19'u çok daha  hafif geçiriyor. Fakat salgın nedeniyle en önemli ihraç kalemleri olan petrolün  fiyatı düştü. Ekonomisini çeşitlendirmek adına çalışmalar yapmak durumundalar.  Sanayi başta olmak üzere, özellikle tarıma da önemli yatırım yapmayı  düşünüyorlar. Nijerya'nın bu dönüşümünde Türkiye'nin de yer alabileceğini  düşünüyorum.

Ayrıca, salgın ile birlikte sağlık sektörlerinin iyi düzeyde  olmadığını gördüler. Dolayısıyla, sağlık sektöründe de girişimlerimizin olumlu  sonuç vereceğini düşünüyorum. Bu konuda bir alt yapı oluşturmak isteyeceklerdir.  Türkiye'nin bu konuda Nijerya'nın yanında yer alacağı fikrindeyim. Aynı zamanda  bu alanda ithalatları da artacaktır. Bu alanda Türkiye için önemli potansiyel  bulunuyor. Buradaki her türlü olanağı, fırsatı ihracatçılarımıza sağlamak  istiyoruz".




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