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TİM, Türkiye`yi Avrupa`da temsil edecek

06.07.2020 13:21

Son güncelleme : 06.07.2020 13:21
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) kapsamında "Ulusal Şampiyon" seçilerek Türkiye`yi Avrupa Komisyonu’nda temsil etmeye hak kazandı.



AA

TİM açıklamasına göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin  ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM’in girişimcilik ve inovasyon alanındaki  çalışmaları ödül almaya devam ediyor.

Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi olan ve dünya çapında başarılar  kazanmış projeleri/takımları destekleyen "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka,  İnovasyon ve Girişimcilik" projesi, inovasyon ve girişimcilik alanlarında en  önemli uluslararası platformlardan biri olan 2020 Avrupa Girişimciliği Teşvik  Ödülleri'nde (EEPA) Türkiye’yi temsil edecek.

Altı kategoride gerçekleştirilecek olan EEPA’a bu yıl "Girişimcilik  yeteneklerine yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve  yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar" kategorisinde başvuru  yapıldı. 

TİM, geçen yıl da İnovasyon ve Girişimcilik Akademisi çatısı altında  yürüttüğü "TİM-TEB Girişim Evleri" projesi ile ulusal şampiyonluğun ardından,  25-27 Kasım tarihlerinde Finlandiya-Helsinki’de düzenlenen "SME Assembly 2019"  etkinlikleri kapsamındaki "Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödül Töreni"nde 29 farklı  ülkenin, 290 ulusal irtibat noktasından katılan projeler arasından özel ödüle  layık görüldü. 

"PROJELERİMİZ VE YENİ GİRİŞİMCİLERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "AB  ülkelerinin politika yapıcı ve kanaat önderleri başta olmak üzere girişimcilik  ekosisteminin önemli paydaşlarının yer aldığı EEPA Ödülleri’nde ülkemizin  bayrağını gururla dalgalandırdık. İki yıl art arda gelen uluslararası başarıların  devam etmesi adına TİM İnovasyon Komitemizin çalışmaları ile projelerimiz ve yeni  girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

"LİSE ÖĞRENCİLERİNE İNOVASYON BİLİNCİNİ AŞILANIYOR"

Öte yandan açıklamaya göre, TİM, "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka,  İnovasyon ve Girişimcilik" projesi ile lise öğrencilerine inovasyon bilincini  aşılayarak inovasyon, bilim ve teknolojinin gücüyle yoğrulmuş yenilikçi, katma  değeri yüksek projeler geliştirmesi ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’nin  başarıyla temsil etmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, Mart 2019’dan bu yana Türkiye’nin 32 farklı ilindeki  toplam 207 lisede 9 bin 824 öğrenciye İnovaTİM'li eğitmenlerle birlikte Endüstri  4.0, IoT, inovasyon, bilgi çağı ekonomisi, girişimcilik, ihracat ve yapay zeka  konu başlıklarında 10 hafta süren eğitimler verildi.  Üniversite hayatı ve eğitim  bölümleri hakkında mentorluk yapıldı. 

Eğitimlerin ardından 2020 yılı itibari ile verilecek robotik  eğitimlerinde görüntü işleme başlığının içeriğinde kullanılmak üzere renklere  göre ileri-geri hareket etme, nesneleri ayırt ederek tanımlama ve engelle  karşılaştığında durarak yön değiştirme görevlerini gerçekleştiren bir robot  geliştirildi. Öğrenciler aldıkları eğitimler sonucunda takım oluşturup proje  geliştirerek ulusal/uluslararası yarışmalarda hem okullarını hem de Türkiye’yi  temsil etti.  Erzurum Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri  Erzurum genelinde düzenlenen robotik yarışmasında ikinci olurken, İnovaTİM lise  proje takımı Sneaky Snakes, Türkiye Bosphorus Regional yarışmasını birinci  bitirerek Türkiye şampiyonu oldu, dünya şampiyonasına katılarak en iyi otonom  görev yapan robot ve en iyi mentor ödüllerini kazandı. Sneaky Snakes takımı  ayrıca bölgesel yarışmada 26 ödülden en değerli 3 ödülü temsil eden "Blue Banner"  bayraklarından ikisini kazandı.  

AVRUPA GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ (EEPA) HAKKINDA 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen EEPA  yarışmasında Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya  yerel düzeydeki iyi uygulamalar, ödüllendiriliyor.  Yarışmaya AB üyesi ülkeler  ile COSME Programındaki İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılıyor. Ödül programına,  Avrupa düzeyinde, 10 binden fazla yeni işletmenin kurulmasını destekleyen  binlerce proje başvuruyor.




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