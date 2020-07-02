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TİM haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı

02.07.2020 13:52

Son güncelleme : 02.07.2020 13:52
Türkiye`nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile ihracatta "rekor artış hızı" elde edildi. Haziranda 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24`ü ihracatta artış sağladı.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail  Gülle, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Türkiye, küresel ticaretin  güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine  başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye  yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa  bugün yine başardı." ifadelerini kullandı.

TİM, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar  469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile ihracatta "rekor artış  hızı" elde edildi. Haziranda 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün  24'ü ihracatta artış sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki etkilerine işaret ederek,  uluslararası kuruluşların, salgının küresel ekonomiye etkilerine dair  beklentilerini negatif yönde revize etmeye devam ettiğini bildirdi.

IMF'nin, 2020 yılı için küresel ekonomik daralma beklentisini yüzde  3'ten yüzde 4,9'a, Fitch'in ise yüzde 3,9'dan yüzde 4,6'ya revize ettiğini, Dünya  Bankası'nın da ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçülmesini öngördüğünü anımsatan  Gülle, "Hedef pazarlarımız arasında yer alan birçok ülke ekonomisinin de 2020  yılında önemli ölçüde küçülme ile karşı karşıya kalması bekleniyor. IMF, bu yıl  Meksika'nın yüzde 10,5, Birleşik Krallık'ın yüzde 10,2, Güney Afrika'nın yüzde 8,  Rusya'nın ise yüzde 6,6 küçülmesini öngörüyor. Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) verileri, küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki daralmanın hız kestiğine  işaret ediyor.  Haziran ayında Çin'de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 olarak  tarif edilen eşik seviyesinin üzerine çıkarken, Avro Bölgesi'nde PMI endeksi  mayıs ayına göre yüzde 40'ın üzerinde artış göstererek 46,9'a ulaştı. Küresel  ekonomide ve bilhassa ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hızla gerçekleşmesi en  büyük temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATÇILAR BAŞARILAMAZ DENİLENİ BAŞARDI"

Tüm dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'nin üretim ve ihracatını  mart, nisan ve mayıs aylarında olumsuz etkilediğini aktaran Gülle, şunları  kaydetti:

"İhracat ailesi, salgın döneminde 'Önce Türkiye, Önce İhracat' diyerek  üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya devam etti. Tüm ihracatçıları bu olağanüstü  dönemde sergiledikleri üstün mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemizde  haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde ilk ayı geride bıraktık. Türkiye,  küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de  ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz  gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı  artırmayı başardıysa bugün yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı  fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz.  Çünkü onlar  hep yapılamaz denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu  Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız."

"HAZİRAN AYI İHRACATI BÜYÜK BİR ÇABAYI YANSITTI"

İsmail Gülle, firmaların salgının ortaya çıkardığı talep şokunu en az  hasarla atlatmaları adına, ihracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve  ihracatçıların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasına büyük önem  verdiklerini belirtti.

Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Eximbank olmak üzere kamu bankalarının ve özel bankaların  ihracatçılara sağladıkları desteklerin haziran ayı ihracat verilerine tüm  sektörlerde olumlu katkısına şahit olduk. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin  ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası ile ihracatçılarımızın elini küresel  ticarette daha da güçlendireceğine inandığımız bir protokol imzaladık. Bu iş  birliği, ihracatçılara düşük faizli kredi sunması, kadın ihracatçılara yönelik  pozitif ayrımcılık uygulaması ve 500 milyon dolar gibi yüksek bir hacmi kapsaması  bakımından büyük önem arz etmektedir.  Pandemi sürecinde ortaya çıkan ve TİM  olarak dile getirdiğimiz 53 talebin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret  Bakanlığı'nın özverisiyle jet hızıyla çözüme kavuşturulduğunu belirtmek  istiyorum. Haziran ayı ihracat rakamlarımız, bu büyük çabayı yansıtmaktadır. Tüm  ihracat ailesi adına  böylesi zorlu bir dönemde ortaya koydukları yoğun gayret  için tekrar tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde kıymetli bakanlarımıza en  içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dönemde atılan seri adımların olumlu  yansımalarını inşallah hem yeni normalde hem de sonrasındaki süreçte daha çok  göreceğiz."

"YENİ NESİL TİCARET DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

TİM Başkanı Gülle, ihracatçılar için mücadelenin yeni başladığını, TİM  olarak ihracatçılar için tüm fırsat ve riskleri tek tek değerlendirmeye devam  ettiklerini bildirdi. 

Gülle, Türkiye'nin ve ihracatın geleceği için TİM'in yürüttüğü eylem  planı çerçevesinde haziranda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:  

"Haziran ayında 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimiz  kapsamında Ticaret Bakanlığı'mız koordinasyonu ile gerçekleştirdiğimiz sanal  ticaret heyetlerinin bir yenisini daha organize ettik. Sanal ticaret  heyetlerimizden üçüncüsünü, 15-25 Haziran'da tarım, gıda ve gıda dışı hızlı  tüketim ürünleri, tarım makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme  sektörlerini kapsayacak şekilde Hindistan'a gerçekleştirdik.  Küresel virüs  salgınıyla ortak mücadelenin ikinci aşaması olarak belirlediğimiz,  yoğun ticari  iş birliğinin sağlanması noktasında sanal ticaret heyetleri büyük önem taşıyor.  Sanal ticaret heyetlerimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan ile sınırlı kalmayacak  olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda 'Yeni Nesil  Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz."

"HAZİRANDA 1.443 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDI"

Haziran ayı ihracatına ilişkin detaylara da değinen Gülle, "Türkiye  ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu  perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her  noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu  olarak, haziran ayında ihracat ailemize 1.443 firmamızın katıldığını bildirmekten  memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız haziran ayında 101  milyon 384 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında,  haziran ayı içerisinde toplam 38 bin 373 firmamız ihracat gerçekleştirdi."  değerlendirmesinde bulundu.




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