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TİM ihracatçıya `tek tuşla` dünyanın kapılarını açan mobil uygulamasını tanıttı

20.02.2020 13:35

Son güncelleme : 20.02.2020 13:35
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefine ulaşmak adına ihracatçılara 7 gün 24 saat hizmet verecekleri önemli dönüşümlere imza attıklarını belirterek, "İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler" dedi.



AA

Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu tanıtım toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal dönüşüm ve zihniyet değişimi sürecinden geçildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği adına ihracatın  vazgeçilmezliğinin tescil edildiği bir dönemden geçildiğini belirten Gülle. "Bu  nedenle, ihracatımızın katma değerini ve hacmini artırmak, yeni pazarlara girişi  hızlandırmak adına yeni nesil ticaret diplomasisine yönelik çalışmalara hız  vermiş durumdayız. Bu doğrultuda, 2020 yılına da hızla ve yeni rekorlarla  başladık. 2020 yılı ihracat hedefimiz olan, 190 milyar doları yakalamak ve  nihayetinde ana hedefimiz olan 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine  ulaşmak adına ihracatçımıza 7 gün 24 saat hizmet vereceğimiz önemli dönüşümlere  imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, dijitalleşmenin artık çağın bir gerçeği olduğuna ve dijital  ortamda ticaret yapıldığına dikkati çekerek, TİM'in bünyesinde kurulan Proje ve  Dijital Dönüşüm Ofisi ile çağı yakalamak ve ihracatçıların yanında olmak adına  projeler geliştirdiğini belirtti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları kaydetti:

"Göreve geldikten sonra, bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde  dijitalleşme adına söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmiş olmanın  mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda öncelikle TİM web sitemizi yeniden  tasarlayarak ve kolay kullanım özellikleri kazandırarak web sitemiz üzerinden  ihracatçıların ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi online olarak yapabilir hale  getirdik. İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde  ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlığımızca ihracatçılarımıza sağlanan  fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecekler. Bu sayede  ihracatçılarımızın, ilgili hedef pazarlarda pazarlama ve tanıtım çalışmalarını  proaktif bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyoruz."

"YENİ NESİL TİCARİ DİPLOMASİ"Sİ BAŞLIYOR

TİM Başkanı Gülle, TİM olarak küresel eğilimlere ışık tutmak, ihracatın durumunu analiz etmek, hedef ürün ve pazarları tespit etmek adına geçen  yıl ilk kez İhracat 2019 Raporu’nu yayınladıklarını hatırlatarak, raporun RCA  analizleriyle Türk ihraç ürünlerinin küresel ticaretteki rekabetçilik analizine  yeni bir yaklaşım olarak yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

İhracat 2020 Raporu’nda ise öncelikle Türkiye ve dünya ekonomisinin  küresel ticaretini, ihracatın 2019 performansını ve 2020 yılından beklentileri,  ekonomideki fırsatları ve riskleri analiz ettiklerini anlatan Gülle, şöyle  konuştu:

"2020 yılında özellikle odaklandığımız önemli başlıklardan birisi de  Yeni Nesil Ticari Diplomasi faaliyetleri olacak. Bu bağlamda bu yıl yeni nesil  ticaret heyetleri,  e-ihracat, dijital platformlar ve Türkiye lojistik merkezleri  gibi yeni nesil ticaret diplomasisinin sacayaklarına odaklandık. Raporumuzda,  özel bir başlık olarak, geçen yılki RCA analizimiz gibi 2030 yılına doğru küresel  trendleri ve gerek ticari gerekse ekonomik göstergelerin geleceğini, 360  derecelik bir bakış açısıyla mercek altına aldık. 2030’da dünyanın en fazla  ithalat yapacak ülkelerini, bu ülkelerde hangi ürün ve sektörlerin daha fazla  küresel ticarete konu olacağını detaylarıyla paylaştık.

Mevcut ihracat performansımızın artırılması noktasında,  ihracatçılarımızın ürün, sektör ve pazar yoğunlaşması riskinden kaçınmaları, yeni  fırsatları değerlendirebilmeleri ve ihracat rotalarını doğru çizebilmeleri adına  raporumuzda hem Türkiye’nin rekabet ettiği belli başlı ülkelerin hem de hedef  pazar ülke ve ürün yoğunlaşması analizlerini yaptık."

TİM’İN 2020 AJANDASI

İsmail Gülle, Dijital Dönüşüm ve İhracat 2020 Raporu'nda TİM'in 2019  yılı faaliyetlerini ve 2020 ajandasını da ekonomi çevrelerinin ilgilerine  sunduklarını dile aktardı.

Gülle, "2020 yılı ajandamızı Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü  İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemini ifade eden  5G vizyonumuz ekseninde şekillendirdik. Bu yıl da Türkiye İnovasyon  Haftası,Türkiye Tasarım Haftası gibi ulusal çapta yankı uyandıran  etkinliklerimize devam edeceğimiz gibi uluslararası etkinliklerimizi de yeniden  yapılandıracağımız bir yıla soyunduk. Ajandamızda ayrıca, açılışını 2020 yılında  gerçekleştirdiğimiz TİM Kuzey Kıbrıs Ofisi benzeri yeni nesil TİM ofisleri  açılmasına, yurt dışı kurum ve STK’larla yeni iş birlikleri gerçekleştirilmesine  yönelik projelerimiz mevcut." şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

TİM'in "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye"  hedefine ulaşma noktasında  sürdürülebilir ihracata ayrı ve özel önem verdiğini aktaran Gülle, "Bu kapsamda,  Türk ihraç ürünleri adına, Sürdürülebilirlik Kodu ve Etiket Sistemine ilişkin  kapsamlı bir teknik rapor çalışmamızı da tamamladık. TİM Sürdürülebilirlik  Raporu'nda sürdürülebilir ihracat, yeşil ekonomi, temiz üretim teknolojileri,  finansal sistem özelinde sürdürülebilirlik, ihracat ürünlerimiz için  sürdürülebilirlik kodları gibi küresel ekonominin gündeminde olan önemli  başlıklara detaylı şekilde temas ettik." ifadelerini kullandı.




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