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TİM Pakistan Sanal Ticaret Heyeti programını gerçekleştirdi

20.07.2020 17:54

Son güncelleme : 20.07.2020 18:14
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2019’da Türkiye’nin Pakistan`ın ithalatındaki payının yüzde 0,8 olduğunu belirterek, "Pakistan’da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor." dedi.



AA

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM'in organizasyonu ile 24  Temmuz'a kadar sürecek Pakistan Sanal Ticaret Heyeti programı, Ticaret Bakanı  Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile TİM  Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Gülle, Türkiye ve Pakistan'ın uzak  coğrafyalarda bulunsalar da tarihsel gönül bağı ile kardeş ülkeler olduğunu  söyledi.

TİM olarak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde  ticaretin aksamaması ve yeni normale hızla adapte olmak adına var gücüyle  çalıştıklarını ifade eden Gülle, işleri dijitale taşıdıklarını belirtti.

Gülle, ilk “sanal ticaret heyetlerinin”, “sanal fuarların” ve "sanal  ödül töreninin" öncüsü olduklarını dile getirerek, sanal ticaret heyetlerinden  Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya’yı başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Pakistan'ın hızla büyüyen ekonomisi ve dinamik yapısıyla dünyanın en  kalabalık beşinci ülkesi olduğunu belirten Gülle, "Birçok sektörde önemli  fırsatların bulunduğu Pakistan ile sanal ticaret heyetlerine büyük bir heyecanla  devam ediyoruz. Bugün aramızda makine, çelik, iklimlendirme, otomotiv ve yedek  parça, çimento cam seramik, demir-demir dışı ürünler, elektrik elektronik ve  medikal sektörünün temsilcileri bulunmakta." ifadelerini kullandı.

"HAZİRANDA PAKİSTAN’A, 14 SEKTÖRÜMÜZÜN İHRACATI ARTTI"

TİM Başkanı İsmail Gülle, 10 yıl önce yaklaşık 50 milyar dolarlık dış  ticaret hacmine sahip olan Pakistan’ın dış ticaret hacminin 2018 yılında 80  milyar dolara ulaştığını belirterek, 2019 yılında 74 milyar dolara gerilediğini  söyledi.

2019 yılında Pakistan'ın 24 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini  dile getiren Gülle, aynı yılda 50 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini  belirtti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin 2019’da Pakistan’a ihracatı; 2018 yılına göre yüzde 8  artışla 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019’da Pakistan’dan ithalatımız ise  2018 yılına göre yüzde 11 düşüşle 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. 244 milyon  dolarlık dış ticaret fazlası ile Pakistan, dış ticaret fazlası verdiğimiz ülkeler  arasında yer alıyor. 2019’da Türkiye’nin ülkenin ithalatındaki payı ise yüzde 0,8  olarak gerçekleşti. Pakistan’da son yıllarda hızlanan talep artışı, ihracatçı  firmalarımız için bu pazarda önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor.

Kültürel, siyasi, askeri ve dış politika ilişkileri oldukça iyi olan  bu iki dost ülkeye, ticari anlamda da daha güzel şeyler söylemek yakışır. Geride  bıraktığımız haziran ayında Pakistan’a, tam 14 sektörümüzün ihracatında artış  gerçekleşti. Bu sektörler arasında, önceki yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde  224 artıran deri ve deri mamulleri, yüzde 81 artıran hazır giyim ve konfeksiyon  ve yüzde 79 artıran elektrik-elektronik sektörleri öne çıkmaktadır."

2019 yılında, Pakistan’a özellikle tarımsal ürünler, hayvansal  mamüller ve madencilik mal gruplarının ihracatında büyük artış yaşandığını  belirten Gülle, iklimlendirme, makine ve otomotiv gibi diğer birçok sektörde de  yüksek büyüme oranlarının yakalanmasının öncelikli beklentileri olduğunu dile  getirdi.

Gülle, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için serbest ticaret  anlaşması ile vize serbestisinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ise mevcut  Türkiye-Pakistan ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını  söyledi.

Ticari ilişkilerin ileriye taşınmasının mümkün olduğunu dile getiren  Yurdakul, "Her iki ülkenin ilgili makamları da bunun bilincinde. Ticaretin  geliştirilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yılki rakamlar  pandemi dolayısıyla bir miktar düşük seyretse de yılın ikinci yarısında büyük bir  toparlanma yaşanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, pandeminin Pakistan'da son 3 haftadır kontrol altına alınma  eğilimine girdiğini belirterek, Türk Hava Yolları'nın (THY) Pakistan'ın 3 şehrine  karşılıklı seferleri sürdürmesinin memnuniyet verici olduğu dile getirdi.




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