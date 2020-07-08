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TİM`in Milli Üretim Seferberliği kapsamında ABD`ye 100 bin maske

08.07.2020 12:51

Son güncelleme : 08.07.2020 12:51
Türkiye İhracatçılar Meclisi`nin (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD`nin Maryland eyaletine gönderildi.



AA

TİM açıklamasına göre, TİM, uluslararası boyuta taşıdığı Milli Üretim  Seferberliği ile  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen  küresel mücadelede ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 

TİM’in ihracatçı birlikleriyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için  ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla başlattığı seferberlik  kapsamında üretilen 100 bin maske, ABD'nin Maryland eyaletine ulaştırıldı. 

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, TİM adına 74 kutu  maskeden temsili olarak 3 kutu maskeyi Maryland Eyalet Bakanı John Wobensmith'e  törenle teslim etti.

"100 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ TİM OLARAK STRATEJİK BİR HEDEF OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ABD'nin  Maryland eyaletine tıbbi malzeme desteği sağlama sözünü tutabilmenin gururunu  yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ABD, önemli ticaret partnerlerimizden birisi olarak öne  çıkmaktadır. 2019 yılında ABD, ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 5'inci  ülke oldu. Bilhassa, Kovid-19 küresel virüs salgınıyla mücadelede Türkiye-ABD  ilişkilerinin güçlü iş birliğine dayalı yönü bir kez daha kendini kanıtlamıştır.  Bu, iki ülke halkı için de oldukça kıymetli bir husus. İki ülke arasında ticaret  hacminde gözlenen artış sevindirici olsa da Türkiye ve ABD'nin toplam ticaret  hacimlerini düşündüğümüzde karşılıklı hedeflerimizin ne olması gerektiğinin de  farkındayız. Sayın Büyükelçimizin de bildikleri üzere, ABD ile ikili ticarette  100 milyar dolar hedefini TİM olarak stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Bu  hedefe ulaşma noktasında Türkiye Lojistik Merkezlerimiz de büyük bir rol  üstlenecektir. İngiltere, Dubai, ABD, Doğu ve Batı Afrika'da Lojistik  Merkezlerini hızla açarak oluşturmak için çalışmalarımıza devam  ediyoruz."

"ABD'NİN 165 FARKLI ŞEHRİNE 1.000'E YAKIN HİJYEN KİTİ SEVK ETMİŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme  desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini  aktaran Gülle, TİM olarak da iyiliğin birleştirici gücüne inandıklarını  vurguladı.

Gülle, salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi bakımından  uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek,  şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece ABD'ye değil, Çin, Avusturya, İspanya ve Kamerun'a tıbbi  malzeme desteğinde bulunduk. 60'ın üzerinde ülkeye 10 bini aşkın hijyen seti  gönderdik. Bunun yanı sıra Meclisimiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye  Tanıtım Grubu'muzun hayata geçirdiği '#GoodnessFromTürkiye' projesi ile hedef  pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine,  basın  mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek dayanışma ruhunu  canlandırmayı hedefledik. Hazırlanan 10 bini aşkın kiti,   60'ı aşkın ülkedeki  büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü  sosyal medya fenomenlerine Türk ürünlerinin farkındalığına yönelik vurgu yapılan,   virüsle mücadelede iş birliği ve destek mesajlarımızı içeren bir mektupla  ulaştırdık. ABD'nin 165 farklı şehrine ise bugün itibarıyla 1.000'e yakın hijyen  kiti sevk etmiş durumdayız. Karşılıklı iş birliğiyle inşallah bu salgını hep  beraber yeneceğiz."    




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