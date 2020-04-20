GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TİM`in `sanal heyet` çıkarması Güney Kore ile başlıyor

20.04.2020 18:18

Son güncelleme : 20.04.2020 18:18
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sanal ticaret heyetlerine bir an önce başlamak adına, 18 ülkeden dönüş aldıklarını ve 10 ülkeden de dönüş beklediklerini belirterek, "Güney Kore, Çekya, Nijerya, Özbekistan ve Hindistan`da hızlı aksiyon alarak sanal ticaret heyeti düzenlenebileceğini belirledik. İlk sanal ticaret heyetini kısa süre içerisinde Güney Kore ile gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



AA

TİM açıklamasına göre, TİM, Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası  ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç  sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem  planlarını devreye alıyor.

TİM, bu kapsamda büyükelçileri ağırladığı "TİM Export Talks" online  paneller serisine başladı. Bu kapsamda, "Kovid-19 sonrası Çin'de ihracatçılar  için hangi fırsatlar var?" konulu ilk panel, TİM Başkanı İsmail Gülle ve  Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in katılımıyla TİM'in sosyal  medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirildi.

Panelde, Kovid-19 sürecinde Çin'de alınan tedbirler, Çin ekonomisinin  salgın sonrasındaki durumu, iki ülkenin dış ticaretindeki gelişmeler ve  önümüzdeki döneme dair fırsatlar değerlendirildi.

"BU SÜREÇTEN SONRA SAHAYA ÇIKARAK İHRACATIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Gülle, Türkiye'nin  ihracatının, yıla iyi başladığını ancak salgının etkisiyle mart ayında dünya  ihracatına paralel kayıplar yaşadığını dile getirdi.

Gülle, "Normal günler yaşamıyoruz. Bizler ilk defa böyle bir süreç  yaşıyoruz ve yönetmeye çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bizim daha  az etkilenmemiz adına bir paket açıkladı. Bu tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz.  İhracatçılarımız birçok krizi gördü ve çok başarılı bir şekilde yönetti.  İnşallah, ilk kez yaşadığımız bu pandemi krizini de en iyi şekilde yöneterek  başarılı olacağız. Bu sürecin geçeceğine inanıyoruz. Dünyada bu süreçten sonra  her şeyin değişeceği yönünde beklentiler var. Biz de buna inanıyoruz. Mutlaka  dünya ve Çin bu süreçten etkilendi. Bizim iki ülke arasındaki ticareti daha iyi  noktalara getirmek için gerekli altyapıyı kurmamız gerekiyor. Sanal B2B'ler  (şirketten şirkete görüşme) yapma konusunda çalışmalara başladık. Biz TİM olarak  bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam  edeceğiz. Bu süreçten sonra sahaya çıkarak ihracatımızı artıracağız." ifadelerini  kullandı.  

"ÇİN RAPORUMUZU HEMEN 95 BİN İHRACATÇIMIZIN KULLANIMINA SUNACAĞIZ"

"TİM Export Talks" ile TİM'in dijitalleşmesi adına son 1,5 yılda  gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini aktaran Gülle,  şunları kaydetti:

"Toplantıların ilkine, dünya ekonomisinde vazgeçilmez bir ağırlığı  olan Çin pazarı ile başladık. Çin'in küresel ticarette yüzde 12,4 ile en büyük  paya sahip olması ve dünya milli gelirinde 2'nci sırada yer alması, haliyle bu  ülkeyle başlamamızı gerektiriyordu. Ayrıca, bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 'TİM  Export Talks' için özel bir 'Çin Raporu' hazırladık. Online toplantımızdan  çıkacak önemli hususları ve önemli ipuçlarını da ekleyerek Çin Raporumuzu hemen  95 bin ihracatçımızın kullanımına sunacağız. Yeniden yapılandırdığımız Ekonomik  Araştırmalar Şubemiz, 1,5 yıldan bu yana yeni nesil pazar araştırma raporlarıyla,  küresel ticareti analiz eden yeni yaklaşımlarla, ihracatçımızın hedeflerini  karşılayacak, mevcut ve yeni pazarlara yönelik ihracat hamlelerine ışık tutacak  raporlar hazırlamakta. TİM mobil aplikasyonumuzdan ve TİM web sayfamızdan bu  raporların tümüne ulaşabilirsiniz."

"HER ÜLKE İÇİN POTANSİYEL OLABİLECEK SEKTÖRLERİ HIZLA BELİRLİYORUZ"

TİM Başkanı Gülle, 2020 yılının ilk ticaret heyetini 28 firmadan 34  ihracatçının katılımıyla 29 Şubat- 4 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya  düzenlediklerini hatırlatarak, bu yıl da hedefleri doğrultusunda TİM ve İhracatçı  Birlikleri olarak 202 heyet gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefimiz için bugün küresel virüs salgınının sebep olduğu  engellere aldırmadan, TİM'in koordinasyonunda, dünya genelinde, ülkelerin  öncelikle küresel virüs salgınından kaynaklanan tedarik sorunlarını ve ithalatta  karşılaştıkları sorunları yakından takip ederek, Afrika ve Orta Doğu'dan  başlayarak Orta Asya'dan Uzak Doğu'yu uzanan bir hinterlantta, ticaret  müşavirlerimizle yoğun temas içerisinde, seri halde gerçekleştireceğimiz sanal  ticaret heyetlerine hızla dönüştürüyoruz. Bakanlığımız tarafından 2020-2021  dönemi için belirlenen 45 hedef ve öncelikli pazar arasından Türkiye ile maksimum  3 saat fark olan 28 ülkenin ticaret müşavir ve ataşelikleriyle görüş alışverişi  gerçekleştirerek sanal ticaret heyetlerine bir an önce başlamak adına 18 ülkeden  dönüş aldık, 10 ülkeden dönüş bekliyoruz. Güney Kore, Çekya, Nijerya, Özbekistan  ve Hindistan'da hızlı aksiyon alarak sanal ticaret heyeti düzenlenebileceğini  belirledik. İlk sanal ticaret heyetini kısa süre içerisinde Güney Kore ile  gerçekleştireceğiz. Ticaret müşavirlerimizden aldığımız görüşlere göre, öncelikli  olarak gıda ve gıda dışı tüketim mallarının yanında her ülke için potansiyel  olabilecek sektörleri de hızla belirliyoruz."

"ÇİN'DE İHRACATÇILARIMIZ İÇİN GÜÇLÜ FIRSAT VE İMKANLAR HAZIR"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ise Çin'in  corona virüsle mücadelesinde başarıdan bahsetmek için henüz erken olduğunu  bildirdi.

Önen, "Çin’de tedavi süreci devam ediyor. Sevindirici durum, son 1-2  haftada çok az vaka oldu. Şu anda Çin'de yurt dışı kaynaklı ikinci bir salgından  korkuluyor. Bu nedenle yurt dışından giriş çıkışlar kısıtlandı. Ancak kademeli  olarak tedbirler azaltılıyor. Hayat biraz olsun normale dönüyor. Tarım, perakende  gibi bazı sektörlerde tekrar işbaşı yapılıyor. Çarklar dönmeye başlıyor. Çin'de  her kesimle güçlü temaslarımız var. İhracatçılarımız için güçlü fırsat ve  imkanlar hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ekonomisindeki son durum ve Türkiye için Çin'deki fırsatlarla  ilgili de bilgi veren Önen, "2019 sonu itibarıyla dünya ekonomisinin büyüklüğü  86,7 trilyon dolar, Çin ekonomisinin büyüklüğü ise 14,2 trilyon dolar. Dünya  ekonomisinden aldığı pay ise yüzde 16,3. İhracatı 2,6 trilyon dolar, ithalatı ise  2,2 trilyon dolar. 56 ülkenin birinci ihraç ülkesi, 64 ülkenin de birinci ithalat  kaynağı. Çin, ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı. İhracatı yüzde 13,3, dış ticaret  hacmi yüzde 8,4 daraldı. İlk 2 ayda Çin'de hizmet sektöründeki kayıp 300 milyar  doların üzerinde oldu. Ülkede otomotiv sektörü bu dönemde yüzde 80 kadar daraldı.  Tekstil, bilgisayar, elektronik gibi sektörler, Çin'de üretim aksaklığına en  duyarlı sektörler. Dünya Çin'le çok ciddi entegre olmuş durumda. Çin  ekonomisindeki küçülme dünya ekonomisinde birçok şeyi tetikleyecek. Gerçekten zor  bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önen, bu krizin nasıl olsa biteceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bittiği zaman da çok daha hazırlıklı hareket etmeliyiz. 2018'de  Çin'de ithalat fuarı gerçekleştirildi. Türkiye olarak 700 metrekarede 35 firma  ile yer alabildik. 2019 ayında Sayın İsmail Gülle ve ihracatçılarımız adeta Çin'e  çıkarma yaptılar. Bir önceki seneye göre iki katından fazla iş adamı geldi,  metrekare iki katından fazlaya çıktı. Biz bir şeyler satmak ve Çin'i keşfetmek  istiyorsak buna benzer işler yapmamız lazım. Sanal B2B'lerle ilgili gerekli  altyapının kurulması için elimizden geleni yaparız. Eğer burada bir fırsat  yakalamak istiyorsak Çin'i alternatif pazar olarak görmememiz lazım. Böyle  görürsek burası ana pazar olamaz. Önce büyük şirketlere iş düşüyor. Burada 400  milyon nüfuslu orta sınıf var. Bu kesimin yıllık geliri 25 bin doların üzerinde.  Biz Çin'de birçok markamızla olabiliriz. Hem buraya ihracatımızı artırmalı hem de  Çin'deki yatırımcının Türkiye'de daha fazla yatırım yapmasını sağlamalıyız. Bunun  için çok iyi rakip analizleri ve sektör analizleri yapmamız gerekiyor. Türkiye'de  kimin hangi ürünü varsa Çin'e ülke olarak bakmasın, kıta olarak baksın. Çünkü her  eyaletin başka bir özelliği var. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:5998.987
Değişim :  0,82% |  806,89
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.068
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,42 263.523 % 10,00  
EGCYH 0,33 337.727 % 10,00  
CASA 13,75 153.218 % 10,00  
BIZIM 12,23 81.399.060 % 9,98  
AYCES 19,29 1.380.198 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6388 8,6822 % 0,00  
Frank 7,1576 7,2007 % 0,24  
Riyal 1,8449 1,8541 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.693 8,31  
Altın Gr. 378 378 2,48  
Cumhuriyet 2.421 2.480 -43,30  
Tam 2.493 2.556 -40,80  
Yarım 1.211 1.242 -21,70  
Çeyrek 607 621 -10,80  
Gümüş.Ons 15,30 15,33 0,12  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 26,62 26,62 -1,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru