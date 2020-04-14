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TİM’in taleplerine devletten 40 hızlı çözüm

14.04.2020 13:24

Son güncelleme : 14.04.2020 13:42
Türkiye’nin corona virüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla maske ve dezenfektan üretim seferberliği başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde karşılık bulan 40 çözüm önerisiyle de ihracatçılara destek oldu.



AA

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü, 90  bini aşkın ihracatçısı ile Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM,  “Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla başlattığı maske ve dezenfektan üretim seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, uluslararası ticaret ve ülke ekonomilerini derinden sarstı. İlk günden itibaren TİM olarak gerek toplum sağlığı gerekse ihracatın bu  süreçten en az etkilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam  edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bünyesindeki ihracatçı birlikleriyle sürdürdükleri maske ve dezenfektan üretim seferberliği ile ilgili son gelişmeleri aktaran Gülle, şunları  kaydetti:

"İhracata desteğimizin yanı sıra başta sağlık çalışanlarımızın  ihtiyacının giderilmesi ve mevcutta yaşanan tedarik sıkıntısının aşılması  amacıyla derhal temaslara başladık. Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile acil eylem planı oluşturduk. Bu konuda tek  yetkili olan Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ ile üretici firmalara köprü olduk.  Üretime destek vermek isteyen firmaları da seferberliğimiz kapsamında sürece  dahil ettik. Birçok büyük hazır giyim, kimya, tekstil firmamızla başlattığımız  seferberlik kapsamında üretilen maske ve dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na teslim  ediyoruz.

Türkiye’nin corona virüsle mücadelesine destek olmak amacıyla Türkiye  İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber 'Bugüne kadar  ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz' sloganıyla maske ve  dezenfektan üretim seferberliği başlattık. 20 gün önce günde 1 milyon maske  üretimi hedefi ile başlattığımız seferberlikte bugün itibarıyla günlük 15 milyon  maske üretiminin üstüne çıkmayı başardık. Seferberlik çağrımıza destek veren  üreticilerimiz ile birlikte üretim kapasitesinin kısa zamanda günlük 50 milyon,  aylık 1,5 milyar adet maske üretimi kapasitesine ulaşacağız. Kimsenin bir telaşı  olmasın. Türkiye’nin maske ihtiyacının tamamını karşıladıktan sonra, maske  ihracatını gerçekleştirecek miktara çok rahat ulaşacağız. Bu kapsamda çağrımızı  yineleyerek üreticilerimizi seferberliğimize destek olmaya davet ediyoruz."

“DÜNYAYA ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK”

Gülle, yurt içi ihtiyaçlarının karşılanması kadar salgından çok yoğun  etkilenen ve maske ile dezenfektan tedariki konusunda sorun yaşayan ülkelere  Türkiye’den yardımların gittiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, Çin,  Sırbistan, İran ve bazı Afrika ülkelerine maske, tulum ve sağlık malzemeleri  yardımı gitti. Bunun yanında TİM olarak Ticaret Bakanlığımız ile Çin, İtalya ve  İspanya’ya maske ve dezenfektan yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yardımların, Türkiye’nin  güvenilir ve sağlıklı üretim yapan ve her koşulda tedarik zincirini devam  ettirebilen bir ülke olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini anlatan Gülle,  "Önümüzdeki süreçte bu kabiliyetimiz ihracatımızın gelişmesi için bir iyi bir  referans oluşturacağı gibi Türkiye markasına da çok önemli bir değer katacak.”  değerlendirmesinde bulundu.

“ÖNERİLERİMİZ KARŞILIK BULDU”

Gülle, corona virüs salgınının dünya genelinde üretim ve lojistik  kanallarını önemli derecede sekteye uğratarak, dünya ticareti ve ekonomilerinin  yavaşlamasına yol açtığına dikkati çekerek, “Virüsün yayılması ile birlikte insan  ve mal dolaşımında ciddi sorunlar oluştu. Ticaret Bakanlığı ile birlikte kısa  zamanda mal dolaşımının kısıtlayıcı tedbirlerine karşı harekete geçtik ve mart  ayı başında temassız ihracat uygulamasını devreye aldık. İran, Irak, Gürcistan  sınır kapıları ile Kapıkule’de dorse değişim modeline geçerek ihraç ürünlerinin  tedarikini aksatmadık.” ifadelerini kullandı.

İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte önceliğimiz  Türkiye’mizin geleceğidir. İlk günden itibaren TİM olarak 61 ihracatçı birliği ve  27 sektör konseyimiz ile süreci çok yakından izleyerek hep temasta olduk. Bu  süreçte ihracatçı birliklerimiz, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm  sorun ve talepleri ilgili makamlara anlık olarak aktardık. Salgının ülkemiz  ekonomisi üzerindeki etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Ekonomik  İstikrar Kalkanı, üretim ve ihracatımızın kesintisiz olarak devam etmesi  noktasında çok önemli bir destek mekanizması oldu.

Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımız  ile paylaşıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40’ı karşılık bulmuş oldu. Bu  bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla başta  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa  Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili  Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür  ediyoruz.”

İHRACATÇILARA 7/24 DESTEK

TİM Başkanı Gülle, AloTİM uygulaması ile ihracatçılara 7/24 destekleri  sürdürdüklerini aktararak, "İhracatçılar artık, Whatsapp, Facebook ve Bip  uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından 7/24 TİM’e ulaşabiliyor.  İhracatımızın saha neferleri için önümüzdeki süreçte de talepleri doğrultusunda  konuyla ilgili yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte üstümüze düşen,  ihracatçımızın ve devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye  hazırız. Türkiye’miz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.”  değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçının önünü açmak için ihracatçı birlikleri, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepler, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ilgili bakanlıklara anlık olarak aktarıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40'ı karşılık buldu.

Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin  uzatılması talebine karşılık, "TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından  kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri  ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacak."  çözümü getirildi.

Eximbank taahhüt kapatma ve reeskont kredilerinde iyileştirme  yapılmasına ilişkin talep üzerine, taahhüt kapatmaya ilave bir yıl tanındı,  reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sunuldu. Eximbank ihracat sigortası  limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı.

İhracatçıların oluşan ilave stoklarının desteklenmesi talebi  kapsamında, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının  korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

KREDİLER ERTELENEBİLECEK, TIR GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE SÜRECEK

İlgili talep üzerine, İran ve Irak'a açılan kara hudut kapılarında  alınan tedbirlerden kaynaklanan gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlarda, ek  süre taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bankalar aracılığıyla kullanılan Eximbank kaynaklı ihracat hazırlık  (SOİK) kredilerinin ertelenmesi talebine karşılık, 1 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar  kadar vadesi gelecek kredilerin vadesi, talebin ilgili aracı banka tarafından  uygun görülmesi koşuluyla 180 güne kadar uzatıldı.

Alınan tedbirlerle tır geçişlerinin kontrollü bir şekilde  yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Devlet yardımları işlemlerinin yürütülmesi için 1 Nisan itibarıyla  faaliyete geçmesi planlanan Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) devreye alınma  tarihinin 6 ay ertelenmesi isteği üzerine DYS'ye geçiş tarihi 30 Haziran'a kadar  ertelendi.

DİR kapsamında ihracat taahhütleri süre uzatımı konusunda, "En geç  belge/izin süresi sonundan itibaren belge için 3 ay içerisinde ilgili bölge  müdürlüğüne, izin için ise 1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat  edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren,  İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49. maddeleri çerçevesinde 6  aya kadar  ek süre verilecek." çözümü getirildi.

Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte  işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin  süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi  bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30 Haziran olarak belirlendi.

ARA BULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KURUMLARINDAKİ SÜRELER 30 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

Salgın nedeniyle yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için,  hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm sürelerin, kanunlarda  taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin  edilen süreler ile ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 30 Nisan'a  kadar durduruldu.

Devlet desteklerinden yararlanan firmaların mağduriyetlerinin önüne  geçilmesini sağlamak amacıyla; 30 Haziran'a kadar başlayacak fuarlara ilişkin;  ticaret müşavirliği/ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak; 2006/4  sayılı tebliğ kapsamında incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler  içerisinde başvurulması halinde yurt dışında düzenlenen belgeler için ticaret  müşavirlikleri/ataşelikleri/temsilcilikleri onayı aranmaması imkanı sağlandı.

Gümrük Kanunu'nda yer alan 15 günlük itiraz süresi geçtikten sonra  gümrük vergilerinin ve para cezalarının (kesinleşmiş ve 6183 sayılı Kanun  uyarınca takip işlemlerine başlanılmış olanlar dahil) geri verilmesi veya  kaldırılmasına yönelik yapılan başvurular değerlendirmeye alınabilecek.

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince serbest dolaşıma  giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması  veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ve buna  benzer diğer nedenlerle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde ithalat  vergilerine isabet eden tutarın tahsil edilerek emanet hesabına alınması veya  teminata bağlanması gerektiği ve mevzuat hükümlerinde yer alan nitelikte bir  menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı  aylık süre içerisinde sunulması durumunda tahsil edilen vergiler geri  verilebilecek.

21 ADET HİZMET KALEMİ GÜMRÜĞE BAŞVURMADAN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla  alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük  idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulması için tek pencere, YYS  başvuruları gibi 21 adet hizmet kaleminin internet üzerinden yapılması sağlandı.

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım,  sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve  etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV Tevkifatı İle SGK  primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6 Ay, yani 2021 ilk çeyrek dönemine  ertelendi.

Ödemelerde temerrüt durumunda sicillerde mücbir sebep notu düşülmesi  talebine karşılık, "alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda  temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek" çözümü  getirildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli işe devam desteği kapsamında 5 kamu  bankası (Ziraat, Vakıflar, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım) destek  sağlayacak. Eximbank tarafında ihracatçılara özel KGF kredileri üzerinde  çalışmalar devam ediyor.

FAİZLER İNDİRİLDİ, ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Faizlerin indirilmesi talebine karşılık 100 baz puan indirim yapıldı,  politika faizi 9,75'e indirildi. Çek Ödeme Destek Kredisi hayata geçirildi.  Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde  9,5 faizli olacak. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay  ertelendi.

Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar, salgın sürecinde nakit  akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerini erteledi.

Toplam ciro üzerinden alınan konaklama vergisinin kasım ayına kadar  uygulanmamasına karar verildi.

KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet  destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan  ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde  50'lik kısmı oluşturan pay içinse yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği  sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ AYNEN DEVAM EDECEK

İlgili talep üzerine, EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri  ücretsiz hale getirildi veya cüzi miktarda masraf alınmaya başlandı. Nakit  yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz,  12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık  dönemlerde sonraki yıllarda 3'er aylık dönemlerde verilecek. İhraç kaydıyla  teslim edilen malların ihracat süreleri salgın sebebiyle resen 3 ay uzatıldı.  Asgari ücret desteğinin aynen devam etmesine karar verildi.

Çalışma Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatında yer alan esnek ve uzaktan  çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 2 aylık telafi çalışma süresi 4  aya çıkarılacak.

Salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği  sağlanacak. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10'dan 2'ye  düşürüldü. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı  60 güne indirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDAN DEZENFEKTAN, MASKE VE ELDİVEN ÜRETİMİNE DESTEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla, su faturası ödemelerinin  gecikmesi halinde dahi kesinti yapılamayacak. Hazine taşınmazları üzerinde  tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira  bedeli alınmayacak.

Mazot gübre destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı  tarafından çiftçileri destekleme kapsamında hububat ile baklagil, sertifikalı  tohum ve fidan üretimi, hayvan ve yem yardımı, dane mısır gibi ödemeler yer  alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan  işletmeler için 100 bin TL'ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin  TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük,  maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar  destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler  kapsamında 30 Haziran'a kadar olan alacaklar 3 ay ötelendi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılmak suretiyle demir yoluyla  eşya taşımacılığı yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu hatta  halihazırda günde 3 tren olarak yapılan yük taşımacılığının kapasitesinin  artırılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla nafaka alacakları dışındaki tüm icra ve iflas takipleri durdurulacak, ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.







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