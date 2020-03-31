Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası`na 20 milyon liralık destek sağlayacak.
TMSF`den Milli Dayanışma Kampanyası`na destek
31.03.2020 15:51
Son güncelleme : 31.03.2020 15:51
AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.
Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.
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