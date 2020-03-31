TMSF`den Milli Dayanışma Kampanyası`na destek













AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, fonun, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi.