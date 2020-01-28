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Toksöz Grup, Sanovel`in yüzde 30`unu sattı

28.01.2020 09:41

Son güncelleme : 29.01.2020 11:37
Toksöz Grup, ilaç şirketi Sanovel`in %30 hissesini 200 milyon dolar karşılığında Lüksemburg merkezli Yamma Investments`a sattı.



REUTERS

Sanovel, Aset İlaç ve Adilna İlaç şirketlerinin ortak kontrolünün Yamma Investments, Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulduğu Aralık ayında açıklanmıştı.

200 MİLYON DOLARA SATTI

RK açıklamasında devre konu olan hisselerin tutarı belirtilmemişti. Toksöz Grup'tan bugün yapılan açıklamada, Sanovel'in %30 hissesinin 200 milyon dolar karşılığında Luksemburg merkezli Yamma Investments’a satıldığı; işlemin yasal onaylar alındıktan sonra tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu işlem, Toksöz Grup şirketlerinin bilançolarını küçültüp vergi yükümlülüklerini ödemelerine, bununla beraber Sanovel’in yeni ürünlerinin Ar-Ge çalışmalarına ve ihracat yatırımlarına olanak sağlayacak" denildi.

Sanovel; kardiyovasküler hastalıklar, solunumla ilgili hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, antidiyabetik ve antihistaminik tedaviler ile antibiyotikler de dâhil olmak üzere birçok tedavi alanında farmasötik ürünler üretiyor.





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