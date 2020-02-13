GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toplam ciro endeksi arttı

13.02.2020 10:27

Son güncelleme : 13.02.2020 10:27
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2019`da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet  sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl aralıkta 2018 yılının aynı ayına  kıyasla yüzde 21 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu  dönemde yıllık yüzde 16,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış sanayi ciro endeksi de Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen  yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artış gösterdi.  Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya  göre yüzde 2,8 yükseldi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2019'da  bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9, mevsim ve takvim etkilerinden  arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık  2019'da 2018'in aynı ayına oranla yüzde 22,3, mevsim ve takvim etkilerinden  arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,2 artış kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:12120.073
Değişim :  0,02% |  24,24
Açılış :  120.000  
Önceki Kapanış :  120.049  
En Yüksek
120.264 En Düşük
119.566
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,47 28.497.593 % 17,46  
ISBTR 56.350,00 563.500 % 15,00  
RHEAG 2,25 7.404.140 % 9,76  
EMNIS 2,38 18.528 % 9,68  
ESCOM 4,40 7.204.998 % 9,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8110 7,8502 % -0,00  
Frank 6,1657 6,2029 % 0,13  
Riyal 1,6078 1,6159 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.576 8,27  
Altın Gr. 306 306 1,53  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,63 17,68 0,16  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru