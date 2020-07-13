Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azaldı.
Toplam ciro endeksi azaldı
13.07.2020 10:17
Son güncelleme : 13.07.2020 10:23
AA
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 12,1 azalış gösterdi.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, mayısta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11, ticaret ciro endeksi yüzde 6,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 24,8 geriledi.
TOPLAM CİRO AYLIK BAZDA ARTIŞ GÖSTERDİ
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 12,5 arttı.
Mayısta aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 yükseldi.
10:07116.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.568,13
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
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116.509
En Düşük
116.262
10:076,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
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6,8683
En Düşük
6,8452
10:077,7858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,7950
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7904
En Düşük
7,7554
10:07398,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,92
|Açılış
|: 398,88
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,11
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|3,36
|51.815
|% 13,25
|
|MEGAP
|5,40
|349.985
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|349.985
|% 9,98
|
|PKENT
|304,40
|1.787.132
|% 9,97
|
|DENGE
|1,83
|521.382
|% 9,58
|
|TACTR
|5,31
|25.329
|% -10,00
|
|VKFYO
|5,11
|692.788
|% -9,88
|
|SERVE
|5,77
|88.131
|% -9,42
|
|ROYAL
|1,95
|15.600
|% -7,14
|
|LIDFA
|3,04
|1.087.909
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,20
|89.955.976
|% 1,85
|
|ODAS
|2,81
|64.717.547
|% 4,46
|
|KARSN
|3,57
|61.231.791
|% 4,08
|
|ASELS
|32,10
|58.618.821
|% 1,01
|
|THYAO
|11,86
|55.276.422
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,20
|89.955.976
|% 1,85
|
|ODAS
|2,81
|64.717.547
|% 4,46
|
|KARSN
|3,57
|61.231.791
|% 4,08
|
|SKBNK
|1,60
|22.498.086
|% 3,90
|
|KRDMD
|3,09
|40.632.748
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6676
|8,7111
|% 0,38
|
|Frank
|7,2788
|7,3226
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|8,80
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|11,30
|
|Tam
|2.672
|2.684
|11,70
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,05
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,32
|