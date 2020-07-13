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Toplam ciro endeksi azaldı

13.07.2020 10:17

Son güncelleme : 13.07.2020 10:23
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azaldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 12,1 azalış  gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, mayısta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11, ticaret  ciro endeksi yüzde 6,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 24,8  geriledi.

TOPLAM CİRO AYLIK BAZDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve  hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Mayısta aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat  ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3 ve hizmet ciro endeksi  yüzde 2,2 yükseldi.




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