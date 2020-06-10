Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toplam kredi stoku 3,3 trilyon lira oldu

10.06.2020 17:20

Son güncelleme : 10.06.2020 17:45
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler nisanda 2 trilyon 586 milyar lira, bireysel krediler 664 milyar lira oldu.



AA

TBB Risk Merkezi tarafından nisan ayı bülteni yayımlandı.

Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan  nakdi krediler nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 3  trilyon 250 milyar lira oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam  etti.

Nakdi kredilerin 3 trilyon 152 milyar lirası bankalar, 52 milyar  lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22  milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar nisan ayı itibarıyla 184 milyar lira  düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar lirası bankalara,  5,4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar lirası faktoring  şirketlerine ve 2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı nisanda bir önceki  yılın aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 5,4 olurken, bu yılın başından  gözlenen gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,6 TRİLYON LİRA OLDU

Ticari krediler nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20  artarak 2 trilyon 586 milyar liraya yükseldi. Krediler içinde imalat sanayii  yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat  sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde  10,7'yle inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 8,3'le turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 664 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan  bireysel krediler yüzde 21 artarak 664 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin  yüzde 48'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi  kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı nisanda bir önceki  yılın aynı dönemine göre 0,6 puan düşerek yüzde 3,6'ya geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler  hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 32,4 milyon kişi olurken, ortalama  kredi bakiyesi ise 21 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

920 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Nisan ayında ihtiyaç kredisini 920 bin kişi, kredi kartını 38 bin kişi  ve konut kredisini 13 bin kişi ilk kez kullandı. Kredili mevduat hesabı kullanan  kişi sayısı ise 23 bin oldu.

Bu dönemde İstanbul'da 199 milyar liralık, Ankara'da 64 milyar liralık  ve İzmir'de 45 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 62'yle son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan  il oldu.

Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam  bakiyesi en yüksek iller ise Ankara, İzmir, Mersin şeklinde sıralandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:29110.057
Değişim :  0,75% |  820,97
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.410 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
DAGHL 9,60 2.652.892 % 9,97  
AKCNS 11,26 59.898.774 % 9,96  
LUKSK 17,99 9.400.324 % 9,96  
DOAS 12,15 63.738.440 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6381 8,6814 % 0,19  
Frank 7,1608 7,2039 % 0,60  
Riyal 1,8047 1,8137 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 10,56  
Altın Gr. 377 377 2,05  
Cumhuriyet 2.439 2.467 11,40  
Tam 2.511 2.535 8,00  
Yarım 1.225 1.236 5,80  
Çeyrek 613 619 2,90  
Gümüş.Ons 17,96 18,00 0,45  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,09  
B. Petrol 40,44 40,44 -0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru