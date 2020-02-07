Toyota, Çin`deki fabrikalarını 16 Şubat`a kadar kapalı tutacak.
Toyota, Çin`deki fabrikalarını kapalı tutacak
07.02.2020 07:19
Son güncelleme : 07.02.2020 07:19
Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını duyurdu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.
Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" denildi.
Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.
Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor. Dün, Fiat Chrysler, Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.
Hyundai de parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.
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