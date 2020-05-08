GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

08.05.2020 18:03

Son güncelleme : 08.05.2020 18:13
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.



AA

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, şirket, hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de global yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışanlarının sağlığını korumak, iş ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla  21 Mart’ta üretime ara vermişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öncelikle uzun bir aranın ardından ilk iş günü olan 11 Mayıs'ta işbaşı yapan tüm çalışanlarına alınan tedbirler, uygulanması gereken güvenlik kuralları ve yeni çalışma ortamını iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapacak.

Üretim, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayarak,  ilerleyen günlerde ve haftalarda kademeli olarak arttırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Çalışanlarımızın sağlığı her  zaman birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda, corona virüs salgını nedeniyle 7 hafta boyunca operasyonlarımıza ara vermiştik. Çalışanlarımız için gerekli  önemleri alarak güvenli bir şekilde operasyonlarımıza yeniden başlayacağız. Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda  bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

UZUN VE DETAYLI BİR SAĞLIK ÖNLEMLERİ LİSTESİ HAZIRLANDI

Öte yandan, açıklamaya göre, üretime yeniden başlama kararı çeşitli  faktörlere dayansa da öncelikli olarak eksiksiz ve detaylı hijyen ve sosyal  mesafe kurallarını uygulayarak güvenliği sağlamaya dayanıyor. Bu kapsamda Toyota  Otomotiv Sanayi Türkiye, yetkili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda uzun ve  detaylı bir sağlık önlemleri listesi hazırladı.

Hazırlanan bu önlemler, yönetim ve çalışan temsilcilikleri tarafından  onaylandı ve gerekli olduğu durumlarda denetlenecek, gözden geçirilecek ve  geliştirilecek bir formatta planlandı. Hazırlanan bu listede sosyal mesafenin  korunması, maskelerin zorunlu kullanımı, yeni düzene geçiş için ayrıntılı fabrika  hazırlığı, yeni önlemlerin kapsamlı simülasyonları, paylaşılan alanlardaki  temizlik ve dezenfekte işlemlerinin sıklaştırılması, çalışma programlarının yeni  düzene uyarlanması, 3C kuralının uygulanması (yakın temas, kalabalık ve kapalı  alanlardan uzak durma / kaçınma), şirket servisleri ve kafeteryasındaki ekstra  hijyen kuralları gibi pek çok madde yer alıyor.

SAĞLIK KURULUŞLARININ HİZMETLERİNE DESTEK OLARAK ÇEŞİTLİ KATKILARDA BULUNDU

Üretime ara verilen süre boyunca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, fabrikanın bakım faaliyetleri, ekipman geliştirmeleri ve gelecekteki proje  hazırlıkları gibi çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca şirket, üretim becerileri ve uzmanlığı ile çevresinde bulunan  sağlık kuruluşlarının hizmetlerine destek olarak topluma çeşitli katkılarda  bulundu. Sakarya’daki hastanelere yan sanayisinin desteği ile 30 bin maske ve 7  bin 500 yüz siperi bağışlamakla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları 13 tıbbi test kabinini üreterek Sakarya ve İstanbul’daki hastanelere  bağışladı.

Bu kabinler, sağlık personelinin insanlara temas etmeden yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapmasına imkan sağlıyor. Ayrıca Sakarya’daki hastanelerin ihtiyacını gidecek şekilde 4 adet ventilatör, Türkiye distribütörü ile birlikte bağışlandı. 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:5797.854
Değişim :  -0,55% |  -544,69
Açılış :  98.903  
Önceki Kapanış :  98.399  
En Yüksek
99.514 En Düşük
97.672
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
YONGA 19,03 224.630 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.440 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.632.906 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8314 8,8756 % 0,67  
Frank 7,3102 7,3542 % 0,36  
Riyal 1,8868 1,8963 % -0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 -1,69  
Altın Gr. 392 393 -0,35  
Cumhuriyet 2.507 2.565 -4,00  
Tam 2.581 2.632 -4,10  
Yarım 1.259 1.286 -2,00  
Çeyrek 628 643 -1,00  
Gümüş.Ons 15,51 15,54 0,18  
Gümüş Gr. 3,56 3,56 0,04  
B. Petrol 29,66 29,66 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru