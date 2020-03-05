Toyota, yakıt pompası arazası nedeniyle dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor.
Toyota`dan flaş karar! Dünya genelinde çağırıyor...
05.03.2020 08:43
Son güncelleme : 05.03.2020 08:43
Toyota Motor, motorlarda teklemeye yol açan bir yakın pompası arızasının giderilmesi için dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor.
Toyota, Ocak ayında yaptığı ilk açıklamada ABD'de 696 bin arası yakıt pompası arızası nedeniyle servislere çağırmıştı.
Bugün yapılan açıklamaya göre ABD'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı. Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor.
Toyota, yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamıştı.
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,0936
En Düşük
6,0714
18:056,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,7930
En Düşük
6,7638
18:05321,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,89
|Açılış
|: 321,18
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8184
|7,8576
|% 0,28
|
|Frank
|6,3450
|6,3833
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6184
|1,6266
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|0,50
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|51,85
|51,85
|0,72
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
-
17:59XU100
Endeks 111, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 10, 485.00 milyon TL de
-
17:59SAHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 984, 517 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 490, 943 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de