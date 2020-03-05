Toyota`dan flaş karar! Dünya genelinde çağırıyor...















Toyota Motor, motorlarda teklemeye yol açan bir yakın pompası arızasının giderilmesi için dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor.



Toyota, Ocak ayında yaptığı ilk açıklamada ABD'de 696 bin arası yakıt pompası arızası nedeniyle servislere çağırmıştı.



Bugün yapılan açıklamaya göre ABD'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı. Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor.



Toyota, yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamıştı.