Süper Lig`de, Demir Grup Sivasspor`u yenerek bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğe yükselen Trabzonspor, Borsa İstanbul`da da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Hafta sonu, BtcTurk Yeni Malatyaspor`u 1-0 mağlup eden Galatasaray`ın şampiyonluk yarışında zirveye yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray hisseleri de şu dakikalarda yüzde 14,2 yükselişle 3,31 seviyesinden alıcı buluyor.
Trabzonspor borsada da kazandırmaya devam ediyor
17.02.2020 12:10
Son güncelleme : 17.02.2020 12:12
AA
Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor hisseleri haftaya hızlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 14 primle 5,31 lira
seviyelerinden işlem görüyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve bir maç eksiğine rağmen 44 puanla liderliğe yükseldi.
Trabzonspor'un Süper Lig'in son 6 haftasındaki galibiyet serisi, borsada hisselerinin yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 150 değer kazanmasını sağladı.
Hafta sonu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında zirveye yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray hisseleri de şu dakikalarda yüzde 14,2 yükselişle 3,31 seviyesinden alıcı buluyor.
Süper Lig'de 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 5 düşüşle 16,60 lira, 7'nci sıradaki Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 2,4 primle 2,95 lira seviyelerinde bulunuyor.
11:59120.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 731,67
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:596,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:596,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:59307,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,02
|Açılış
|: 307,06
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|TSPOR
|5,29
|126.451.631
|% 13,52
|
|PRKAB
|4,93
|27.121.359
|% 10,04
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|GUBRF
|17,01
|105.075.806
|% 8,97
|
|ERBOS
|24,98
|10.583.894
|% -9,10
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,51
|23.145.006
|% -8,28
|
|HUBVC
|40,08
|28.628.265
|% -7,18
|
|KRTEK
|3,40
|1.772.731
|% -7,10
|
|ASELS
|30,18
|786.751.587
|% 3,78
|
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|THYAO
|15,07
|403.170.755
|% 1,21
|
|ODAS
|2,23
|373.894.338
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|298.883.715
|% 0,24
|
|ODAS
|2,23
|373.894.338
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,29
|430.953.754
|% 14,24
|
|PETKM
|4,16
|298.883.715
|% 0,24
|
|KARSN
|1,94
|137.839.779
|% -1,52
|
|BJKAS
|2,99
|181.121.579
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8558
|7,8952
|% -0,26
|
|Frank
|6,1307
|6,1676
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6064
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
|