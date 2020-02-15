GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Trabzonspor`un piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL`yi aştı

15.02.2020 13:06

Son güncelleme : 15.02.2020 13:06
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği`nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL`yi aştı.



Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden ve zirve ortağı olan Trabzonspor, bu başarısını borsada da gösteriyor. Geçen yılı 645 milyon TL piyasa değeriyle kapatan Trabzonspor'un piyasa değeri şubat ayında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.

10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.

Analistler, Trabzonspor'un yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.

Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.

En iyi hisse performansına sahip

Şubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.

Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı. 
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  -0,32% |  -389,09
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8766 7,9161 % 0,20  
Frank 6,1433 6,1803 % -0,03  
Riyal 1,6100 1,6181 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 6,13  
Altın Gr. 308 308 1,94  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,07  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 57,34 57,34 1,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru