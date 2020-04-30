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Trafiğe 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı

30.04.2020 11:24

Son güncelleme : 30.04.2020 11:24
Türkiye`de ocak-mart döneminde 219 bin 747 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 13 bin 956 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 205 bin 791 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı,  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,69 artarak 23 milyon 361 bin 22'ye  yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde  14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini  minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 72 bin 72 oldu. Bu  taşıtlar arasında otomobil yüzde 60,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde  16,7 ile motosiklet, yüzde 13,4 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile traktör takip etti.  Taşıtların yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve  yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta bir önceki aya göre yüzde  35,6 arttı. Bu artış motosiklette yüzde 48,8, otomobilde yüzde 35,1, traktörde  yüzde 34,4, minibüste yüzde 34,3, kamyonette yüzde 31,1,  kamyonda yüzde 19  olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,7 ve otobüste yüzde 7,1  azalış oldu.

Martta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt  sayısında yüzde 22,8 artış görüldü. Bu artış traktörde yüzde 78,9, kamyonda yüzde  63, otomobilde yüzde 32,4, otobüste yüzde 30,3, kamyonette yüzde 28,2 ve  minibüste yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27,3 ve  motosiklette yüzde 13,7 azalış kaydedildi.

Ocak-mart döneminde 219 bin 747 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 13 bin  956 taşıtın kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 205  bin 791 arttı.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Martta devri yapılan toplam 720 bin 25 taşıt içinde otomobil yüzde  69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile  motosiklet, yüzde 3,5 ile traktör, yüzde 2,4 ile kamyon, yüzde 2 ile minibüs,  yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 641 bin 630 otomobilden  yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG'li, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı, yüzde  0,2'si elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı  yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 43 bin 300 otomobilin yüzde  17,2'sinin Renault, yüzde 13,6'sının Volkswagen, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde  7,2'sinin Toyota, yüzde 6,4'ünün Peugeot, yüzde 5'inin Opel, yüzde 4,8'inin Ford,  yüzde 3,9'unun Dacia, yüzde 3,8'inin Hyundai, yüzde 3,7'sinin Citroen, yüzde  3,3'ünün Honda, yüzde 3'ünün Skoda ve Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ünün Audi, yüzde  2,4'ünün Seat, yüzde 2'sinin BMW, yüzde 1,5'inin Kia, yüzde 1,1'inin Nissan,  yüzde 0,9'unun Jeep, yüzde 0,8'inin Volvo ve yüzde 3,4'ünün diğer markalardan  oluştuğu görüldü.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 otomobilin yüzde  30,1'i 1401-1500, yüzde 28,6'sı 1501-1600, yüzde 20,4'ü 1300 ve altı, yüzde  14,6'sı 1301-1400, yüzde 5,3'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir  hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 52,2'si beyaz,  yüzde 23,9'u gri, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 6,4'ü siyah, yüzde 6,2'si mavi,  yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,9'u sarı, yüzde 0,2'si  yeşil, yüzde 0,3'ü ise diğer renklerden oluştu.




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