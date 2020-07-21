Türk Standardları Enstitüsü`nün (TSE) 59`uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Temmuz`da gerçekleştirilecek.
TSE`nin 59`uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı perşembe günü yapılacak
21.07.2020 09:46
Son güncelleme : 21.07.2020 09:51
AA
Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da TSE Konferans Salonu'nda yapılacak.
Toplantıda, ilanda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
0
En Düşük
0
18:056,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
18:057,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
18:05401,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 401,24
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
401,33
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6756
|8,7191
|% 0,24
|
|Frank
|7,2782
|7,3220
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,81
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.627
|3,50
|
|Tam
|2.682
|2.695
|3,60
|
|Yarım
|1.302
|1.318
|1,80
|
|Çeyrek
|653
|660
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,21
|