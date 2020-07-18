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TÜBİTAK`tan teknoloji ve yenilik programları için destek

18.07.2020 10:56

Son güncelleme : 18.07.2020 10:56
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu tarafından gerçek ve tüzel kişilere, teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilecek.



AA

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilere destek programları kapsamında  TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme  verilebilecek.

Mali raporların inceleme ve denetiminin mali müşavirler tarafından  yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenecek.

Kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik işletmeler ile ulusal ve uluslararası  kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve fonları) tarafından sahte mali  belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti  halinde ödemeler, kuruluştan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da   belirtilen  gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.

Mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan  haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu  desteğin  geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken  ve müteselsilen sorumlu olacak.




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