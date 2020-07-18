Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu tarafından gerçek ve tüzel kişilere, teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilecek.
TÜBİTAK`tan teknoloji ve yenilik programları için destek
18.07.2020 10:56
Son güncelleme : 18.07.2020 10:56
AA
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, gerçek ve tüzel kişilere destek programları kapsamında TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme verilebilecek.
Mali raporların inceleme ve denetiminin mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenecek.
Kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik işletmeler ile ulusal ve uluslararası kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve fonları) tarafından sahte mali belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde ödemeler, kuruluştan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.
Mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.
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|% 10,00
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|AGYO
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|25.191.161
|% 10,00
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|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
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|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
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|LUKSK
|22,44
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|PSDTC
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|% -5,64
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|PSDTC
|12,21
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|PSDTC
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|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
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|19.422.282
|% -5,36
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|% 5,44
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|EKGYO
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|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% 0,18
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|Frank
|7,2842
|7,3281
|% 0,87
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|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,06
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|12,40
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|Altın Gr.
|399
|399
|3,12
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|Cumhuriyet
|2.597
|2.620
|21,00
|
|Tam
|2.675
|2.689
|21,60
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|10,60
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|Çeyrek
|651
|658
|5,20
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|Gümüş.Ons
|19,32
|19,36
|0,17
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|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,04
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