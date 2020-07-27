Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapalı olması ve buralardan veri toplanamaması nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistikleri haber bülteninin yayımlanamayacağını bildirdi.
TÜİK`ten turizm istatistikleri açıklaması
27.07.2020 14:22
Son güncelleme : 27.07.2020 14:34
AA
Kurumun internet sitesindeki duyuruya göre, "turizm istatistikleri" kapsamında başta turizm gelir ve gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin, gezi niteliklerinin belirlenmesi amacıyla sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla "çıkış yapan ziyaretçiler" ve "vatandaş giriş" anketleri uygulanıyor.
Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde anket çalışmaları gerçekleştirilemedi.
Bu kapsamda 29 Temmuz'da yayımlanması planlanan "Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2020" haber bülteni, verilerin elde edildiği anketlerin yapılamaması sebebiyle yayımlanamayacak.
14:181.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
14:186,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8548
En Düşük
6,8322
14:188,0342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0397
En Düşük
7,9455
14:18427,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 8,82
|Açılış
|: 427,64
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,86
|31.000.974
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.447.392
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.536.430
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.585.723
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.534.667
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|EMNIS
|3,65
|71.338
|% -6,65
|
|ASELS
|35,40
|750.339.412
|% 0,91
|
|IHLGM
|1,85
|634.737.855
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,33
|554.634.247
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|491.592.172
|% -1,08
|
|SASA
|14,24
|456.454.731
|% 3,94
|
|IHLGM
|1,85
|634.737.855
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,33
|554.634.247
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|190.833.145
|% 8,79
|
|SISE
|6,39
|491.592.172
|% -1,08
|
|ADESE
|2,42
|149.954.411
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7893
|8,8333
|% 0,62
|
|Frank
|7,4033
|7,4479
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8209
|1,8301
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|40,96
|
|Altın Gr.
|428
|428
|8,81
|
|Cumhuriyet
|2.796
|2.820
|95,90
|
|Tam
|2.880
|2.900
|104,90
|
|Yarım
|1.398
|1.415
|48,20
|
|Çeyrek
|701
|708
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|1,64
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,37
|0,35
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,10
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