Tüketici güven endeksi 62,6 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
22.06.2020 10:00
Son güncelleme : 22.06.2020 10:04
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, Haziran ayında 62,6 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,9 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 79,2 iken, Haziran ayında %0,8 oranında artarak 79,9 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 85,5 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 81,8 iken, Haziran ayında %4,5 oranında artarak 85,5 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 62,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Mayıs ayında 55,3 iken, Haziran ayında %12,2 oranında artarak 62,1 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 23,1 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Mayıs ayında 21,7 iken, Haziran ayında %6,5 oranında artarak 23,1 oldu.
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
0
En Düşük
0
18:056,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8546
En Düşük
6,8353
18:057,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6820
En Düşük
7,6418
18:05385,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,64
|Açılış
|: 385,81
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,05
|25.096.311
|% 4,21
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|OYAKC
|6,19
|75.436.279
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4518
|8,4942
|% 0,28
|
|Frank
|7,1676
|7,2108
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8190
|1,8282
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|8,84
|
|Altın Gr.
|385
|386
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.519
|32,30
|
|Tam
|2.568
|2.582
|31,20
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|16,20
|
|Çeyrek
|628
|632
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,09
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