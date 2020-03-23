Tüketici güven endeksi açıklandı















Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.