GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Tüketici güven endeksi açıklandı

23.03.2020 10:02

Son güncelleme : 23.03.2020 10:10
Tüketici güven endeksi mart ayında 58,2 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.








uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5583.044
Değişim :  -3,21% |  -2.751,82
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
83.044 En Düşük
83.044
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTKAR 110,80 13.915.457 % 15,43  
FROTO 46,68 44.095.995 % 13,28  
ISYAT 2,76 178.102.374 % 5,76  
YKBNK 1,88 298.343.804 % 0,00  
YAPRK 5,16 642.271 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6698 7,7082 % 0,83  
Frank 6,6692 6,7094 % 0,77  
Riyal 1,7459 1,7547 % 0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.487 1.488 -11,79  
Altın Gr. 315 315 -1,07  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,48 12,51 -0,12  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,24 26,24 -0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru