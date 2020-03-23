Tüketici güven endeksi mart ayında 58,2 oldu.
Tüketici güven endeksi açıklandı
23.03.2020 10:02
Son güncelleme : 23.03.2020 10:10
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında %2,3 oranında artarak 78,6 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,9 iken, Mart ayında %0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 57,6 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Şubat ayında 53,8 iken Mart ayında %7,2 oranında artarak 57,6 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,2 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayında 22,5 iken, Mart ayında %5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.
09:5583.044
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -2.751,82
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.044
En Düşük
83.044
09:556,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5797
En Düşük
6,5266
09:557,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
09:55314,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,72
|Açılış
|: 314,11
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|OTKAR
|110,80
|13.915.457
|% 15,43
|
|FROTO
|46,68
|44.095.995
|% 13,28
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|PGSUS
|26,16
|216.627.952
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,00
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% 0,00
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6698
|7,7082
|% 0,83
|
|Frank
|6,6692
|6,7094
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7459
|1,7547
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-11,79
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,74
|