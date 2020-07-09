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Tüketici hakem heyetlerinde bilirkişilik şartları belli oldu

09.07.2020 09:47

Son güncelleme : 09.07.2020 09:47
Tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler ve çalışma esasları belirlendi.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik  Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut uygulamada, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici  uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlık, özel ya da teknik bilgiyi gerektirmesi  halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi  yapılabiliyor.

Bakanlık tarafından tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik  müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen  sorunların giderilmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe  başvuru ve kabul şartları ile bilirkişilerin sicile ve listeye kaydı,  görevlendirilmeleri, uymaları gereken ilkeler, çalışma esasları ve listeden  çıkarılmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ticaret il müdürlükleri tarafından 81 ilde, Tüketici Hakem Heyetleri  Bilirkişilik Yönetmeliği'nde belirlenen usul ve esaslara göre en geç 31 Aralık  2020'ye kadar bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması sağlanacak.  Söz konusu tarihe kadar tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik  faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği  hükümlerine göre yürütülmesine devam edilecek.

Öte yandan, "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"nde de değişikliğe  gidildi.

Buna göre, söz konusu yönetmelikte tüketici hakem heyetleri nezdinde  yapılan bilirkişilik faaliyetlerini düzenleyen maddeler 1 Ocak 2021'den itibaren  yürürlükten kaldırılacak.




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