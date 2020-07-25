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Tüketici hakem heyetlerinin tebligat işlemleri elektronik ortama taşındı

25.07.2020 11:20

Son güncelleme : 25.07.2020 11:26
Tüketici hakem heyetleri tebligat işlemlerinin elektronik ortama taşınmasıyla bir ayda muhataplara 58 bin 434 e-tebligat gönderildi, bu işlemler kağıt, yazıcı ve kartuşu, posta ücreti gibi giderler olmadan tamamlandı.



AA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketici işlemleri ile  tüketicilere yönelik uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara hızlı, kolay ve  tüketiciler yönünden masrafsız çözüm bulunabilmesi amacıyla il merkezlerinde ve  belirlenen ilçelerde tüketici hakem heyetleri oluşturulduğu anımsatıldı.

Bu misyonun tam anlamıyla yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla  bakanlık tarafından gerekli mevzuat hazırlıklarının ve altyapı çalışmalarının  yapılmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, "Tüketici Bilgi Sistemi  (TÜBİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi  ve Kamu Alacakları Tahsilatı Platformu bilişim  sistemleri arasında kurulan entegrasyonlardan sonra 23 Haziran 2020'de TÜBİS ile  Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) arasında entegrasyon kurularak vatandaşlarımızın ve tüketici hakem heyetlerinin kullanımına sunulmuştur. TÜBİS  ile KETSİS arasında kurulan entegrasyon sayesinde tüketici hakem heyetlerinin  kararları ile bilgi, belge ve görüş isteme yazılarının tüketici uyuşmazlığının  taraflarına ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşlara elektronik ortamda tebliğ  edilmesi sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TEBLİGAT MASRAFLARINDAN TASARRUF

Açıklamada, vergi mükelleflerinin yanı sıra kendilerine elektronik  tebligat yapılmasını talep eden kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif  Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine elden  başvuru yaparak KETSİS'ten ve dolayısıyla kurulan entegrasyondan isteğe bağlı  olarak faydalanabileceği bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Tüketici hakem heyetleri tarafından tebligat işlemlerinin elektronik  olarak yapılmaya başladığı 23 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar muhataplara 58 bin  434 elektronik tebligat gönderildi. Tebligat işlemleri kağıt, yazıcı ve kartuşu,  posta ücreti gibi giderler olmadan hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirildi. 2019  yılında 542 bin 589 başvuruyu karara bağlayan tüketici hakem heyetlerinin  tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapılmasıyla tebligat işlemleri için  bütçeden gerçekleştirilen masraflarda yaklaşık 3'te 2 tasarruf sağlanması  öngörülüyor. 2019 yılında ortalama 89 gün olarak gerçekleşen tüketici  uyuşmazlıklarının ortalama karara bağlanma süresinin de postada geçen sürelerin  ortadan kaldırılmasıyla daha aşağılara düşeceği tahmin edilmektedir."

Yurt genelindeki tüketici hakem heyetlerine Kayıtlı Elektronik Posta  adresleri temin edildiği vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından  tüketici hakem heyetleri alanında yapılan tüm çalışmalarda, bu heyetlerin kuruluş  amacına uygun olarak, tüketici uyuşmazlıklarının adil, olabilecek en az masrafla,  hızlı ve kolay şekilde çözümünün sağlanması amaçlanmakta ve vatandaşlarımıza  sunulan kamu hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir."  değerlendirmesinde bulunuldu.




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