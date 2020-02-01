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Türk cumhuriyetlerine ihracat 51 milyar dolara ulaştı

01.02.2020 11:20

Son güncelleme : 01.02.2020 13:25
Türkiye`den 2010-2019 döneminde Orta Asya`daki Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat 50 milyar 931 milyon doları bulurken en fazla dış satım Azerbaycan`a gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ekonomideki dengelenme süreci dış ticaret rakamlarına da yansıdı. İhracat 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 artarken ithalat yüzde 9,1 azaldı.

Türkiye, küresel ticarette payını artırmak için yeni ihracat  pazarlarına giriş yaparken yakın coğrafyadaki ülkelerle de bağlarını geliştirdi.

İhracat yapılan ülke gruplarının başında tarih, dil ve kültür  birlikteliği olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın oluşturduğu Türk cumhuriyetleri geliyor. Türkiye'nin, söz konusu  ülkelere 2010-2019 döneminde yaptığı ihracat toplam 50 milyar 931 milyon dolar olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT AZERBAYCAN'A

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 19 milyar 687 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 598 milyon dolarla Türkmenistan, 8 milyar 473 milyon dolarla Kazakistan, 6 milyar 42 milyon dolarla Özbekistan ve 3 milyar 132 milyon dolarla Kırgızistan izledi.

Türkiye'den söz konusu Türk cumhuriyetlerine yapılan toplam ihracat rakamlarına bakıldığında ise 2010'da yaklaşık 3 milyar 921 milyon dolar, 2011'de  5 milyar 40 milyon dolar, 2012'de 5 milyar 841 milyon dolar, 2013'te 6 milyar 908 milyon dolar, 2014'te 7 milyar 108 milyon dolar, 2015'te 5 milyar 290 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 992 milyon dolar, 2017'de 4 milyar 165 milyon dolar,  2018'de 3 milyar 965 milyon dolar ve 2019 yılında 4 milyar 701 milyon dolar  olarak gerçekleşti.




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