Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türk Eximbank’tan ihracatçıya yeni kaynak

29.06.2020 11:56

Son güncelleme : 29.06.2020 11:56
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank`ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon euro kredi sağladığını bildirdi.



AA

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 26 Haziran'da  Hazine ve Maliye Bakanlığının kontrgarantisiyle Dünya Bankası Grubu üyesi  International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının  yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma  imzaladığını ifade etti.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin  katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin  toplam maliyetinin 6 aylık Euribor  yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten  Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına  göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını kaydetti.

Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla  sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha  gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan  vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına  yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA İSE İKİNCİ İŞLEM"

Bakan Pekcan, yapılan işlemin özelliğine işaret ederek, şu bilgileri  verdi:

"Söz konusu kaynak, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankasının  kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer  yapıda ikinci işlem. Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti  oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın sağladığı kaynakla hem 3 yıl daha  uzun vadeye ulaşılmış hem de Kovid-19 salgınındaki piyasa koşullarında bankanın  benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan  fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler  sonunda Dünya Bankasına ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım  bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile  görüşülerek oluşturulmuştur."

"YÜZDE 70'İ KOBİ'LERE KULLANDIRILACAK"

Söz konusu kredinin tamamının Türk Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik  süreci kapsamında değerlendirileceğini belirten Pekcan, "Kredinin yüzde 70'i  KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde  yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği  prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni 'Kadın Katılımı' tanımı  kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Dünya Bankasının 12 Haziran'da onayladığı azami 250 milyon  euro tutarındaki garantiyle toplam 500 milyon euroluk finansman yaratılması  çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar  vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün  olacağını bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen  desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumlarla iş  birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına gelecek  dönemde de devam etmeyi planladığını vurgulayan Pekcan, söz konusu kaynağın  ihracatçılara hayırlı olması dileğinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:41115.057
Değişim :  0,34% |  388,49
Açılış :  114.776  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
115.099 En Düşük
114.432
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 2,75 156.005.037 % 10,00  
VERUS 26,40 5.102.856 % 10,00  
PRKAB 4,76 43.559.480 % 9,93  
VERTU 5,55 3.976.786 % 9,90  
ANELE 4,89 14.020.299 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4300 8,4723 % -0,03  
Frank 7,2099 7,2533 % 0,09  
Riyal 1,8215 1,8306 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 390 390 -0,74  
Cumhuriyet 2.525 2.546 5,60  
Tam 2.599 2.612 5,70  
Yarım 1.263 1.278 2,80  
Çeyrek 631 640 1,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,89 0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 -0,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru