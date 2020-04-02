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Türk Eximbank`tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

02.04.2020 10:44

Son güncelleme : 02.04.2020 10:44
Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu.



FOREKS

Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu.

Türk Eximbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı  #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.




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