GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

TürkAkım`dan Avrupa`ya 1,3 milyar metreküp gaz taşındı

03.04.2020 11:24

Son güncelleme : 03.04.2020 11:24
Rusya`nın doğal gazını Türkiye`ye ve Türkiye üzerinden Avrupa`ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa`ya bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 321 milyon metreküp gaz taşındı.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan TürkAkım'ın Avrupa'ya giden hattından Bulgaristan'a martta 428 milyon  metreküp gaz iletildi.

İlk doğal gaz akışınının sağlandığı ocak ayında Avrupa'ya yaklaşık 506  milyon metreküp, şubatta ise yaklaşık 387 milyon metreküp doğal gaz iletildi.  Böylece, yılın ilk çeyreğinde TürkAkım'dan Avrupa'ya taşınan doğal gaz miktarı 1  milyar 321 milyon metreküp oldu.

Uluslararası anlaşmalar gereğince, Türkiye üzerinden taşınan her birim  metreküp gaz için devlet tarafından belirli bir geçiş ücreti tahsil ediliyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre  uzunluğundaki iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara  hattından oluşan TürkAkım, 30 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale  getirilmişti.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar  metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı  sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom Export'un yüzde  50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Kıyıköy'den  Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı.

Proje kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:0989.629
Değişim :  0,13% |  118,31
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.891 En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 5,44 13.093.339 % 9,90  
DARDL 5,58 1.379.555 % 9,84  
IZTAR 2,25 260.179 % 9,76  
TACTR 2,38 23.276 % 9,68  
UZERB 2,70 97.683 % 8,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2432 8,2845 % 0,83  
Frank 6,8301 6,8712 % 0,95  
Riyal 1,7762 1,7851 % 1,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.618 3,68  
Altın Gr. 348 348 4,62  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,48 -0,01  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,03  
B. Petrol 31,38 31,38 1,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru