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Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3`üncü ülke

24.04.2020 13:42

Son güncelleme : 24.04.2020 13:42
Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3`üncü sırada yer aldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı giysi  ithalat verilerini yayımladı. Buna göre, AB ülkeleri geçen yıl 3'üncü ülkelerden toplam 80 milyar  euroluk giysi ithal etti.

AB ülkeleri arasında giysi ithalatında Almanya 19 milyar euro ile ilk  sırada yer aldı. Giysi ithalatında Almanya'yı, 13 milyar euro ile İspanya, 11  milyar euro ile Fransa, 10 milyar euro ile Hollanda ve 8 milyar euro ile İtalya  izledi.

Bu dönemde AB ülkelerine en fazla giysi ihraç eden ülke Çin oldu. Çin,  2019'da AB'ye toplam 23 milyar euroluk giysi ihracatı gerçekleştirdi. Onu en  yakın 15 milyar euro ile Bangladeş izledi. Türkiye ise toplam 9 milyar euroluk  giysi ihracatı ile 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye'yi 5 milyar euro ile AB'den  ayrılan İngiltere ve 4 milyar euro ile Hindistan izledi.

Böylece, AB ülkelerinin giysi ithalatının yüzde 29'unu Çin, yüzde  19'unu Bangladeş, yüzde 11'ini Türkiye, yüzde 6'sını İngiltere ve yüzde 5'ini  Hindistan gerçekleştirdi.






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