Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3`üncü sırada yer aldı.
Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3`üncü ülke
24.04.2020 13:42
Son güncelleme : 24.04.2020 13:42
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı giysi ithalat verilerini yayımladı. Buna göre, AB ülkeleri geçen yıl 3'üncü ülkelerden toplam 80 milyar euroluk giysi ithal etti.
AB ülkeleri arasında giysi ithalatında Almanya 19 milyar euro
ile ilk sırada yer aldı. Giysi ithalatında Almanya'yı, 13 milyar euro ile İspanya, 11 milyar euro ile Fransa, 10 milyar euro ile Hollanda ve 8 milyar euro ile İtalya izledi.
Bu dönemde AB ülkelerine en fazla giysi ihraç eden ülke Çin oldu. Çin, 2019'da AB'ye toplam 23 milyar euroluk giysi ihracatı gerçekleştirdi. Onu en yakın 15 milyar euro ile Bangladeş izledi. Türkiye ise toplam 9 milyar euroluk giysi ihracatı ile 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye'yi 5 milyar euro ile AB'den ayrılan İngiltere ve 4 milyar euro ile Hindistan izledi.
Böylece, AB ülkelerinin giysi ithalatının yüzde 29'unu Çin, yüzde 19'unu Bangladeş, yüzde 11'ini Türkiye, yüzde 6'sını İngiltere ve yüzde 5'ini Hindistan gerçekleştirdi.
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|RTALB
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|DEVA
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|DENGE
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|587.564
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|2,25
|96.360
|% -6,25
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|SELGD
|2,32
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|% -5,31
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|ECILC
|4,93
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|% 0,50
|
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|% 9,57
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|SASA
|8,97
|260.925.763
|% 2,87
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|ECILC
|4,93
|452.154.304
|% 5,79
|
|GUSGR
|3,09
|274.712.287
|% 9,57
|
|PETKM
|3,49
|278.776.235
|% 1,75
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|DOHOL
|1,81
|124.326.040
|% 0,56
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|EKGYO
|1,23
|77.420.767
|% 0,82
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
|8,5703
|8,6133
|% 0,27
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|Frank
|7,1085
|7,1513
|% 0,30
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|Riyal
|1,8479
|1,8572
|% 0,36
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|Alış
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|Altın Ons
|1.730
|1.730
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|Altın Gr.
|388
|388
|1,11
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|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,60
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|Tam
|2.548
|2.611
|7,80
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|Yarım
|1.241
|1.274
|3,80
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|Çeyrek
|623
|637
|1,90
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|Gümüş.Ons
|15,25
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|0,02
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|3,43
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