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Türkiye, Avrupa Yeşil Anlaşması`yla ihracatta avantajlı konuma gelebilir

10.07.2020 11:36

Son güncelleme : 10.07.2020 11:36
Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması adına ülkelerin yeni stratejiler geliştirdiğini belirterek, "Avrupa Yeşil Anlaşması (European Green Deal), Türkiye`nin düşük karbon ayak izli üretimini avantajlı konuma getirebilir. Bu durum, Türkiye`nin AB ülkelerine daha kolay ihracat yapmasına yardımcı olurken, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayabilir." dedi.



AA

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayla, AB'nin  2050 yılına kadar iklim açısından karbon nötr bir Avrupa olma ve 2030 yılına  kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla en az yüzde 50 azaltmayı  hedeflediğini anlattı.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nın (AYA) karbon ayak izine göre karbon sınır  vergisi uygulanmasını da içeren maddesinin Avrupa'ya ihracat yapan Türkiye’yi  ilgilendirdiğini ifade eden Alkin, "Ülkemizdeki karbon ayak izi her sektörde  üretimin yoğun yapıldığı Hindistan ve Çin gibi ülkelere göre düşük, ayrıca  yenilenebilir enerji çalışmalarının her geçen gün artması üretimde kullanılan  enerjinin temiz kaynaklardan sağlanmasına yardımcı oluyor, bu durum da ülkemiz  için başka bir avantaj oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alkin, enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması için Avrupa'nın tek  başına hareket etmesinin yeterli olamayacağını, bu alanda ciddi ve kararlı iş  birliklerinin olması gerektiğini ifade etti.

Bu nedenle söz konusu anlaşma kapsamında, AB'nin komşu ve partner  ülkelerle diyaloğunu, uzmanlığını ve finansal desteğini paylaşmayı amaçladığına  işaret eden Alkin, şöyle konuştu:

"AB, uluslararası rekabette dezavantajlı duruma düşmemeyi ve karbon  emisyonunu önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca, AB dış ticaret, uluslararası yatırım ve  finansman politikalarında büyük değişiklikler öngörüyor. Bundan böyle başka  ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşması gibi liberalleşmeye yönelik  anlaşmalar için AB'ye aday ve partner ülkelerin Paris Anlaşması’nı 'onaylama ve  etkin bir şekilde uygulaması' ön şartını getiriyor. Paris Anlaşması’nı şimdiye  kadar onaylamayan tek partner ülke Türkiye ve anlaşmadan çıkan ülke ABD’dir."

AYA, TÜRKİYE'YE AVANTAJ SAĞLAR

Alkin, AYA ile tüm dünyayı etkileyen kararların alındığını, bu noktada  Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Anlaşmada yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji  yasalarının, Türkiye'nin enerji politikasına uygun olduğunu dile getiren Alkin,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması adına ülkeler yeni  stratejiler belirliyor. AYA, Türkiye'nin düşük karbon ayak izli üretimini  avantajlı konuma getirebilir. Bu durum, Türkiye'nin AB ülkelerine daha kolay  ihracat yapmasına yardımcı olurken, ülke ekonomisinin gelişimine katkı  sağlayabilir. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği ortaklığı mevcut ancak gündemde bu  ortaklığın güncellenmesi bulunuyor. Dolayısıyla, güncelleme müzakereleri  yapılırken Türkiye için bu şartların uygulanmasının söz konusu olup olmayacağı  net olmamakla beraber, böyle bir duruma hazırlıklı olmak gerekir."

AB'nin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlaması için 11 Aralık 2019'da  imzalanan AYA ile Avrupa'da döngüsel ekonominin geliştirilmesi, temiz kaynakların  etkili ve verimli kullanılması amaçlanırken, kirliliğin azaltılması ve biyo  çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

AYA'nın uygulanmasıyla 2050 yılına kadar AB'nin  karbonsuzlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, gerekli  politikaların düzenlenmesi, kanuni zorunlulukların yeniden yapılandırması ve  yatırım ortamlarının iyileştirilip geliştirilmesi amaçlanıyor.




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