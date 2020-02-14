Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği ile ticarette 1,5 milyar euro fazla verdi.
Türkiye 2019`da AB ile ticaret fazlası verdi
14.02.2020 14:03
Son güncelleme : 14.02.2020 14:03
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 27 üyeli AB ve 19 üyeli Euro
Bölgesi'nin 2019 yılı aralık ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Verilere göre, AB'nin aralık ayında toplam ihracatı 172,8 milyar euro, ithalatı 149,4 milyar euroya ulaştı. AB, aralık ayında yaklaşık 23,4 milyar euroluk ticaret fazlası verdi.
Euro Bölgesi'nin ise aralık ayında toplam ihracatı 186,1 milyar euro, ithalatı 163 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23,1 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.
Eurostat verilerine göre, Türkiye, 2019'un 12 ayında AB'ye yaklaşık 69,7 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 68,2 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye 2019'da AB ile ticaretinde 1,5 milyar euroluk fazla gerçekleştirdi.
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|PETKM
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|KARSN
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|307
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|2.074
|1,10
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