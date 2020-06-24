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`Türkiye ekonomi dünyasında büyük rol oynayacak`

24.06.2020 12:01

Son güncelleme : 24.06.2020 12:01
Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ryszard Czarnecki, "Türkiye`nin şimdiye kadar ekonomik alanda kaydettiği başarı, ülkenin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomi dünyasında çok daha büyük rol oynamasına fırsat tanıyacak. AB tek pazarına yakınlık, yüksek kapasiteli iş gücü ve güçlü işletmecileri, Türkiye`ye büyük avantaj sağlayacak." dedi.



AA

AP'de 4. kez milletvekilliği yapan ve daha önce AP Başkan Yardımcılığı  görevini de üstlenen Czarnecki, AA muhabirine, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili  açıklamalarda bulundu.

Czarnecki, Türkiye ile AB arasında ilişkilerin zaman zaman zorlu  süreçler getirdiğine dikkati çekerek, ilişkilerin Türkiye'nin 1959'da Avrupa  Ekonomik Topluluğuna (AET) yaptığı başvuru ve 1963'te imzalanan Ankara  Anlaşması'na kadar uzandığını hatırlattı.

Söz konusu anlaşmanın 1963'te imzalanmasının ardından dönemin AB  Komisyonu Başkanı Walter Hallstein'ın, "Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır, bu  anlaşma büyük siyasi önem taşımaktadır." sözlerini anımsatan Czarnecki, şunları  söyledi:

"AET ile ilk anlaşma imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Ankara,  Türkiye ve AB'deki karmaşık siyasi gelişmeler nedeniyle üyelik sürecinde  hızlı  bir şekilde aşama kaydedemedi." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFLAR, ORTAK ÇIKARLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Czarnecki, 2020'deki jeopolitik gelişmelerin Türkiye ve AB'nin  çıkarında değişikliğe yol açtığını kaydederek, "İki taraf da ortak çıkarlarını  gözden geçirmeli." dedi.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki, Kovid-19 salgını  sonrasında AB ile Türkiye arasında ana gündem maddelerinin vize serbestisi ve  Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi olacağına işaret etti.

"TÜRKİYE, KOVİD-19 SONRASI EKONOMİ DÜNYASINDA BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

"İnsanlık, Kovid-19 salgınına karşı savaşı kazandığında birçok şeyi  gözden geçirecektir." diyen Czarnecki, hükümetler, kurumlar ve vatandaşların  özellikle sağlık ve ticaret konularında farklı hususlara odaklanacağını belirtti.

Czarnecki, ekonomik alanda ise Türkiye'nin şimdiye kadar AB için  oldukça istikrarlı ve güvenilir bir ticari ortak olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, AB öncülüğünde yürütülen ve daha dayanıklı ekonomi  inşasını hedefleyen Avrupa Kalkınma Fonundan yararlanabileceğine işaret eden  Czarnecki, "Türkiye ile AB arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar  gözden geçirilmeli." açıklamasında bulundu.

Czarnecki, Türkiye'nin jeostratejik konumunun da önemli avantaj  sağladığını vurgulayarak, "Söz konusu coğrafi yakınlık, Doğu Asya ülkelerine göre  Türkiye'nin Avrupa'ya çok daha hızlı teslimat sağlama imkanını da beraberinde  getiriyor." dedi.

Avrupalı üreticilerin, Türkiye'de üretime yönelerek düşük maliyetten  de faydalanabileceğine işaret eden Czarnecki, ülkenin uygun döviz kuru alanında  da imkanlar sağladığının altını çizdi.

Czarnecki, "Türkiye'nin şimdiye kadar ekonomik alanda kaydettiği  başarı, ülkenin Kovid-19 sonrası ekonomi dünyasında çok daha büyük rol oynamasına  fırsat tanıyacak. AB tek pazarına yakınlık, yüksek kapasiteli iş gücü ve güçlü  işletmecileri Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTLUK GRUBU, KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİNE ODAKLANACAK"

AP'nin Polonyalı bir üyesi olarak Türkiye ve ülkesinin tarihi  dostluğunun Osmanlı dönemine uzandığına değinen Czarnecki, "Biz Polonyalılar  olarak ülkemiz bölündükten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyükelçimiz için  Bab-ı Ali'de bir makam tutmaya devam etmesini hiç unutamayız. Eski Başbakanımız  Jaroslaw Kaczynski de her zaman Türkiye'nin AB'ye üyeliğini desteklemiştir."  ifadesini kullandı.

Czarnecki, AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Başkanı olarak taraflar  arasında yeni oluşan koşullar uyarınca irtibatı artırmayı amaçladığını  belirterek, "AB ve Türkiye'nin, farklılıklarının üstesinden gelerek anlaşma  sağladığı konulara odaklanması ve birbirinden öğrenmeye açık olması lazım."  mesajını verdi.

Dostluk Grubu'nun bu hedefi gerçekleştirmek için iki taraftan sivil  toplum üyelerini bir araya getirerek kültür ve spor faaliyetlerine odaklanacağını  bildiren Czarnecki, "Umarım dostluk grubu, Türkiye-AB ilişkilerinin  iyileştirilmesine katkı sağlar." açıklamasında bulundu.




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