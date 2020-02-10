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Türkiye ihracatını en çok Orta Amerika ve Afrika`ya artırdı

10.02.2020 11:33

Son güncelleme : 10.02.2020 11:33
Türkiye`nin geçen yıl Orta Amerika ve Karayipler`e ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 1,6 milyar dolara, Afrika`ya ihracatı da yüzde 9,9 yükselişle 15,9 milyar dolara çıktı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği  bilgilere göre, Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) kapsamında ihracat, geçen yıl bir  önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 172,15 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin 2019'da ihracatını oran bazında en fazla artırdığı bölge  Orta Amerika ve Karayipler oldu. Bu ülke grubuna yapılan ihracat geçen yıl 2018'e  göre yüzde 10,3 artarak 1,6 milyar doları aştı.

İhracat artışında bu ülke grubunu Afrika izledi. Dünyada hızla büyüyen  bölgelerin başında yer alan Afrika kıtası yeni bir ihracat rotası haline  gelirken, son yıllarda bölgeyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştiren  Türkiye'nin, yatırımlarının yanı sıra ihracatı da artış gösterdi.

Geçen yıl Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 9,9 yükselerek 15,9  milyar dolara yaklaştı. 2018'de toplam ihracatın yüzde 8,6'sı Afrika ülkelerine  yapılırken, geçen yıl bu oran 9,3 oldu.

Değer bazında en çok ihracat yapılan ikinci ülke grubu olan Yakın ve  Orta Doğu'ya da dış satım, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı. Bu  dönemde bölgeye yaklaşık 32 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yakın ve Orta Doğu  ülkelerinin toplam ihracattan aldığı payın yüzde 18,6'ya yükselmesi dikkati  çekti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışındaki Avrupa ülkelerine ise geçen yıl  2018'e göre yüzde 6,6 artışla 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu  dönemde Yakın ve Orta Doğu ülkeleri dışındaki Asya ülkelerine yapılan ihracat da  yüzde 1,4 yükselerek 12,5 milyar dolara çıktı.

AB'YE İHRACAT DÜŞTÜ

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke grubu olan 28 AB ülkesine  ihracat ise geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 83,2  milyar dolar oldu. AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay ise 2018'de yüzde  50 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 48,5'e geriledi. 31 Ocak 2020 itibarıyla  Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması dolayısıyla bu oranın daha da düşebileceği  tahmin ediliyor.

AB ülkelerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda ile Güney ve Kuzey  Amerika'ya ihracatta düşüş olduğu görüldü.

Geçen yıl Güney Amerika'ya yapılan ihracat yüzde 0,8 düşüşle 1,75  milyar dolara, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yüzde 6,4 azalışla 753 milyon dolara  ve Kuzey Amerika'ya yüzde 6,5 gerileyerek 9 milyar dolara indi.




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