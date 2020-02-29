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Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı

29.02.2020 11:58

Son güncelleme : 29.02.2020 12:16
Türkiye ile Çin arasında son 5 yılda 126 milyar dolarlık ihracat ve ithalat yapılırken, ticarette haberleşme araçları, elektrikli makineler ve tekstil ürünleri öne çıktı.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yeni tip koronavirüsün  (Kovid-19) Çin dışında da hızla yayılması, salgının küresel ticarete etkilerini  tartışmaya açtı. Bu kapsamda, dünya ticaret hacminde önemli bir aktör konumunda  bulunan Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin boyutu da dikkati çekiyor.

Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı 18'inci ülke olan Çin,  ithalatta 3'üncü ülke olarak önemli bir yere sahip bulunuyor. Son 5 yılda Çin'e  toplam 13 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, bu ülkeden 112 milyar  902 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5  yılda 126 milyar 80 milyon doları buldu.

Türkiye ile Çin arasında 2019'da 21 milyar 84 milyon dolarlık ticaret  hacmi oluştu. Geçen yıl Çin'den 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılırken,  bu ülkeye dış satım 2 milyar 587 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ÇİN'DEN İTHALATTA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Türkiye, geçen yıl Çin'den 5 kalemde 1 milyar doların üzerinde ithalat  yaptı. Bu ürünler, söz konusu ülkeden yapılan toplam ithalatın yüzde 50'sini  oluşturdu.

İki ülke arasındaki ticarette en yüksek payı (yüzde 15,6) "haberleşme  ve ses kaydetme araçları" aldı. Geçen yıl ilgili ürünlerden 2 milyar 890 milyon  dolarlık ithalat yapılırken, 4 milyon 901 bin dolarlık da ihracat  gerçekleştirildi. Bu ticaret kaleminin alt başlıklarına bakıldığında, en çok  ithalat 1 milyar 919 milyon dolarla telefon ve elektrikli cihazlarda görüldü.

Çin'den ithalatta "elektrikli makineler, cihazlar ve aletleri" kalemi  2 milyar 50 milyon dolarla ikinci, "tekstil ürünleri" 1 milyar 579 milyon dolarla  üçüncü, "endüstri makine ve cihazları" 1 milyar 482 milyon dolarla dördüncü ve  "büro ve  otomatik veri işleme makineleri" 1 milyar 257 milyon dolarla beşinci  sırada yer aldı.

Öte yandan, tıp ve eczacılık ürünleri, organik kimyasal ürünler, demir  ve çelik ürünleri, ayakkabı ve seyahat eşyaları da ithalatta öne çıkan kalemler  oldu.

EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜNLER

Türkiye'nin geçen yıl Çin'e en yüksek ihracat kalemi 790 milyon 142  bin dolarla hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt gibi mineral maddeler  olarak dikkati çekti.

Çin'in Türkiye'den en fazla satın aldığı ikinci ürün kalemini 560  milyon 556 bin dolarla metal cevherleri ve hurdalar oluşturdu. Bunları sırasıyla  213 milyon 646 bin dolarla inorganik kimyasal ürünler ve 145 milyon 778 bin  dolarla prefabrik yapılar takip etti.

Böylece geçen yıl Türkiye'nin Çin'e toplam dış satımının 3'te 2'si söz konusu 4 kalemden oluştu.





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