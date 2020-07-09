Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye ile Letonya arasındaki ilk sanal JETCO toplantısı

09.07.2020 15:15

Son güncelleme : 09.07.2020 15:15
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB iş dünyasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, Gümrük Birliği`nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleşip derinleştirilmesi için her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir." dedi.



AA

Bakan Pekcan, video konferans yoluyla gerçekleştirilen Türkiye-Letonya  1. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'ndeki konuşmasında, Letonya Ekonomi Bakanı  Janis Vitenbergs ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İkinci JETCO toplantısını da bu yılın sonunda, en geç gelecek yılın  başlarında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapmayı planladıklarını belirten Pekcan,  buradaki temasların her iki ülke iş insanlarının faydalanacağı iş birliklerine  vesile olmasını beklediklerini dile getirdi.

Pekcan, Baltık bölgesinin en önemli ekonomilerinden Letonya ile  ticaret hacminin 293 milyon dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, şu  ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Vitenbergs ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini en  kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları kararlaştırdık. Hangi sektörlerde iş birliğini artırabileceğimizi, karşılıklı ticaret ve yatırım  alanlarını tespit ettik. JETCO mekanizması, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi her alanda değerlendirebildiğimiz bir mekanizma. Biz bu doğrultuda Türkiye olarak  aldığımız kararların, atacağımız adımların takipçisi olacağız. Letonya'nın da  bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnunuz."

İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine,  ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, teknolojiden özel sektörler arasında  iş birliğine, kültür ve turizmden tarım, ulaştırma ve bilim, teknoloji ve eğitim  alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları görüştüklerini  aktaran Pekcan, mutabakat zaptındaki hususların da vaktinde hayata geçirilmesinin  karşılıklı olarak takipçisi olacaklarını bildirdi.

Pekcan, yatırımların karşılıklı artırılmasını da teşvik ettiklerini  ifade ederek, Türkiye'nin Letonya'da 91 milyon dolarlık, Letonya'nın da  Türkiye'de 77 milyon dolarlık yatırımı bulunduğunu söyledi.

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 127 ülkede 10 binden fazla  projede 400 milyar dolarlık proje üstlendiklerini ifade eden Pekcan, Letonya’da  509 milyon dolar değerinde 9 proje üstlenildiğini kaydetti.

Pekcan; müteahhitlik, müşavirlik firmalarının Letonya'daki büyük  projelerde daha da fazla yer almasını beklediklerini, Letonyalı müteahhitlerle 3.  ülkelerde iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü anlattı.

Letonya'da altyapı projelerini üstlenen Türk firmaların çalışma izni  alma kapsamındaki vize işlemlerinde sorun yaşamaları konusunu Letonyalı Bakan ile  görüştüklerini dile getiren Pekcan, kendilerinin bu konuda desteklerini talep  ettiklerini kaydetti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI'NIN GÜNCELLENMESİ

Bakan Pekcan, iki ülkenin çok taraflı ilişkilerini de görüşme fırsatı  bulduklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu AB'nin çelik  korunma önlemleri konusunda Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması ve Kömür  Çelik Anlaşması olmasına rağmen Türkiye için de bu önlemlerin uygulanıyor  olmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik ve ortak bir anlaşma zemininde  buluşabilmek için Letonyalı muhatabımızın desteklerini talep ettik. Pandemi  sürecinde gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB iş dünyasının temsilcileriyle  yaptığımız görüşmelerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da  etkinleşip derinleştirilmesi için her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline  gelmiştir. Çünkü mevcut anlaşmamızda Kovid-19 pandemisi sürecinde ön plana çıkan  e-ticaret, hizmetler sektörü ve dijital ekonomi bulunmamaktadır. Bunları da  kapsayacak bir güncelleme için Letonya'nın desteklerini talep etmiş bulunuyoruz.  Bu konuda gösterdikleri yapıcı tutum için de kendilerine teşekkür etmek  istiyorum."

"LETONYA İLE KARŞILIKLI UÇAK SEFERLERİNİN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen Letonya-Türkiye İş Forumu'nda  da konuşan Pekcan, tüm dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler  geçirdiğini, ticaret ve iş insanlarının bu süreçten etkilendiğini söyledi.

Türkiye-Letonya arasındaki iş birliğinin  salgının etkilerinin ortadan  kaldırılması açısından önemine dikkati çeken Pekcan, "Bu bağlamda, Letonya ile  dostluk ve karşılıklı fayda temelinde sürdürülen ilişkilerimizin önümüzdeki  dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine inancım tam. Bu vesileyle, bütün  dünyanın en kısa zamanda bu salgından tam olarak kurtulmasını normal yaşamlarına  geri dönmesini temeni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye için önemli olan turizm sektörüne de değinen Pekcan, şunları  kaydetti:

"Letonya ile Türkiye arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin  başlamasını istiyoruz. Türkiye, Letonyalı turistler açısından önemli bir turizm  adresi. Türkiye, Kovid-19 pandemisiyle başarılı mücadelesini vermiş durumdadır.  Hem ikili uçuşların bir an önce başlaması hem de Türkiye'den giden turistlere  karantina önlemlerinin uygulanmaması, gerekirse 48 saatlik yapılan testlerin  dikkate alınması yönünde ve Türkiye'nin sarı listeden yeşil listeye çıkarılması  yönünde taleplerimizi ilettik."

"JETCO TOPLANTISI İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLACAK"

Letonya Ekonomi Bakanı Janis Vitenbergs de JETCO 1. Dönem  Toplantısı'nın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine vesile  olmasını istediklerini belirtti.

İkili ticari ilişkiler, yüksek öğrenim, ulaştırma ve lojistik, tarım,  uluslararası yatırım ve kamu- özel sektör iş birliği (PPP) olanaklarını gözden  geçirdiklerini ifade eden Vitenbergs, toplantının başarılı ve verimli geçtiğini,  JETCO toplantısının ikili ilişkiler için çok önemli bir fırsat olacağına  inandıklarını sözlerine ekledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:59119.148
Değişim :  0,37% |  435,79
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.208.618 % 10,00  
KENT 917,10 34.624.910 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.868.853 % 9,99  
BERA 5,29 92.308.768 % 9,98  
BFREN 342,60 23.262.254 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6545 8,6979 % 0,37  
Frank 7,2872 7,3311 % 0,12  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 0,77  
Altın Gr. 399 399 0,26  
Cumhuriyet 2.655 2.695 5,00  
Tam 2.667 2.680 6,20  
Yarım 1.296 1.311 3,00  
Çeyrek 648 656 1,50  
Gümüş.Ons 18,96 18,99 0,25  
Gümüş Gr. 4,19 4,19 0,06  
B. Petrol 43,42 43,42 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru