Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye-Macaristan ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaşabilir

26.06.2020 11:28

Son güncelleme : 26.06.2020 11:28
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaretin her yıl artarak güçlendiğini belirterek, "Pandemi sürecinden önce iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve 6 milyar dolara ulaşması için hedef belirlenmişti. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve tüm dünyada yaşanan bu sürecin etkilerine rağmen bu hedefe ulaşılabileceğini düşünüyorum." dedi.



AA

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Avrupa Birliği  (AB) içinde Kovid-19 salgını sürecini en iyi yöneten ve bundan en az zararla  çıkan ülkelerin başında geldiğini belirterek, Macaristan'ın salgından en düşük  ölçekte etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

IMF verilerine göre, 2020 yılında yüzde 3,1 küçülme ile Macaristan'ın  AB içinde salgın sürecinde en az küçülme beklenen ülke olduğunu ifade eden Polat,  söz konusu ülkede, 2021 yılında da yüzde 4,2’lik bir büyüme öngörüldüğünü dile  getirdi.

Polat, bu başarıda Orban hükümetinin ivedilikle olağanüstü hal ilan  etmesi ve hızlı kararlar alıp hemen uygulamaya geçmesinin etkili olduğunu  aktararak, şunları kaydetti:

"Macaristan, virüs yayılım gösterirken sınırlarını çok çabuk kapattı  ve böylece vaka sayılarını kontrol altına almayı başardı. Budapeşte  havalimanının, İstanbul veya Milano’nun aksine uluslararası uçuşlar için transfer  merkezi (hub havalimanı) statüsünde olmaması da bir avantaj oldu ve AB dışından  ülkeye giriş çıkışlar sınırlı kaldı. Macaristan’da hayat büyük oranda normale  döndü. Temmuz başı itibari ile Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması  öngörülüyor ama tabii ki bu planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini salgının  önümüzdeki dönemdeki seyri belirleyecek."

"TİCARET HACMİNİN 6 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI HEDEFİNE ULAŞILABİLİR"

Polat, Türkiye-Macaristan arasındaki ticaretin her yıl artarak  güçlendiğini belirterek, "Makine ve elektrik, otomotiv, tekstil, kimyasal,  plastik ve hayvansal ürünler iki ülke arasındaki ticaretin temelini oluşturuyor.  Pandemi sürecinden önce iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve 6  milyar dolara ulaşması için hedef belirlenmişti. Hiç beklenmedik bir anda ortaya  çıkan ve tüm dünyada yaşanan bu sürecin etkilerine rağmen bu hedefe  ulaşılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgını sonrasında sınırların açılmasıyla yine aynı şekilde  ticaretin büyüyerek devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Polat,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın döneminde Macaristan’ın ihtiyacına ilk cevap veren ülkelerden  biri Türkiye oldu, medikal maske kumaşı ve dezenfektan üretimi için kimyasal ham  maddeler Türkiye’den tedarik edildi. DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi,  Macaristan’a tıbbi malzeme yardımında bulundu. Bu süreçte Macaristan ve diğer AB  ülkeleri en yakınlarındaki üretim gücü yüksek mal tedarik edebilecek ülkenin  Türkiye olduğunun farkına vardılar. Sınırlar kapanırken ve Çin’den çoğu  malzemenin tedariki zorlaşırken, Türkiye’nin imdada yetişmesi, ülkemizin Avrupa  için önemini bir kez daha ortaya koydu."

Polat, Macaristan'ın, Avrupa içerisinde yatırım için Hollanda ve  İsviçre’den daha avantajlı fırsatlar sunan bir ülke olduğuna işaret ederek,  "Alman ve Avusturyalı iş insanları Macaristan’ı önemli bir yatırım, üretim ve  dağıtım merkezi olarak kullanıp yarı mamul ürünlerini Macaristan’a göndererek,  orada son tüketiciye hazır hale getirdikten sonra AB başta olmak üzere bütün  dünyaya satıyor. Bizim iş insanlarımız da Macaristan’a aynı perspektiften  bakmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan'ın, 510 milyon nüfuslu AB pazarına ve AB’nin ikili ticari  anlaşmalarının bulunduğu üçüncü pazarlara Türkiye’den ürün ve hizmetlerin  satılabilmesi için açılan bir kapı olduğuna işaret eden Polat, akıllı şehir  teknolojileri, tarım teknolojileri, sağlık ekipmanları, içme suyu ve atık su  teknolojileri alanında Macar firmalarının çok ileri olduğunu, bu potansiyel  görülüp hayata geçirilebilirse ikili ticaret hacminde 6 milyar dolar hedefine  rahatlıkla ulaşılabileceğini söyledi.

Polat, bu anlamda görevin iki ülkenin iş adamlarına düştüğüne dikkati  çekerek, "Benzer şekilde Türkiye de Macar firmaları için büyük olanaklar sunuyor.  Türkiye’den firmaların Macaristan üzerinden AB’ye ulaşabilmeleri gibi Macar  firmaları da Türkiye üzerinden Afrika’ya ulaşabilirler, hâlihazırda iki ülkenin  Afrika’da ortak yatırımları bulunuyor." dedi.

Türkiye’de Macaristan’ın ekonomik anlamda görünürlüğünün çok yüksek  olduğunu belirten Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara’daki elçilikte iki ticaret ataşesi, İstanbul’daki  konsoloslukta üç ticaret ataşesi bulunuyor.  Ayrıca Macaristan İhracatı Teşvik  Ajansı HEPA’nın ve Macar Eximbank’ın da İstanbul’daki konsolosluğun bulunduğu  binada Türkiye merkez ofisi var. Bunun yanında HEPA Türkiye’nin Ankara, İzmir ve  Bursa’da ofisleri var. Bütün bu ticari yapılanmanın amacı, Türkiye ile Macaristan  arasındaki ticari hedef olan 6 milyar dolar rakamına ulaşılmasında Türk ve Macar  iş camiası ile birlikte çalışmak ve her iki tarafa da destek vermek için ücretsiz  hizmet sunuyor."

"MACARİSTAN SALGIN DÖNEMİNDE BİLE YATIRIM ÇEKMEYİ BAŞARDI"

Adnan Polat, Macaristan'ın tüm dünyadan yatırım çeken bir ülke  olduğunu, yüzde 9 ile AB içindeki en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olması,  stratejik lokasyonu ve çok yönlü yatırım teşvikleri vermesinin Macaristan’ı  yabancı yatırımlar için cazip kıldığını anlatarak, "Aynı zamanda eğitimli ve  nitelikli iş gücü oranı yüksek ve beş gün gibi kısa bir süre içerisinde kolayca  iş kurulabilen bir ülke. Uluslararası şirketler Macaristan’ı üretim ve lojistik  üssü olarak değerlendiriyorlar. Hâlihazırda mevcut doğrudan yabancı yatırım stoku  90 milyar doların üzerinde. Son yıllarda Avrupa ve Amerikalı yatırımcıların yanı  sıra Uzak Doğulu yatırımcıların da Macaristan’a yatırım konusunda ilgisi yüksek."  diye konuştu.

Türkiye’den Macaristan’da farklı sektörlerde yatırım yapan birçok  önemli firma olduğunu belirterek Polat, "Polat Holding olarak bizim de  Macaristan’da enerji, emlak sektörleri başta olmak üzere farklı alanlarda  yatırımlarımız var. Türk iş insanlarının Macaristan’daki doğrudan ve dolaylı  yatırımlarının toplamı yaklaşık 500 milyon avro seviyesinde ve devam eden  yatırımlarla bu rakamın birkaç yıl içerinde 1,5-2 milyar avroya ulaşacağı tahmin  ediliyor. Korona salgını döneminde bile yatırım çekmeyi başarmış bir ülke  Macaristan. Son olarak Türkiye’den traktör kabini ve tarım ekipmanları üreticisi  Balıkesir menşeli bir firma Macaristan’a yatırım yaptı." ifadelerini kullandı.

"MACARİSTAN ÜZERİNDEN İŞ YAPMAK ÇOK BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR"

Polat, Macaristan'ın AB pazarı ve AB’nin ikili ticari anlaşmalarının  olduğu üçüncü pazarlara açılım sağlanması bakımından büyük bir fırsat sunduğunu  aktararak, Macaristan’ın Avro Bölgesi'nde olmaması ve avro karşısında serbest kur  uygulanan kendi para birimi forinte sahip olmasının da Türk iş insanları  açısından cazip bir faktör olduğunu dile getirdi.

Macaristan'ın, AB içerisinde Türkiye’nin sıfır sorun yaşadığı bir ülke  olduğunu belirten Polat, Macaristan hükümeti ile Türk hükümeti arasında en üst  düzeyde iş birliği söz konusu olduğunu, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde  küresel ekonomik dalgalanmalar dışında hiçbir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Türkiye'den Macaristan'a tekstil ürünlerinin ihracatının arttığını  ifade eden Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra otomotiv hem Türkiye hem Macaristan için büyük öneme  sahip bir sektör, her iki ülkenin de güçlü olduğu bu alanda da ihracatın  artacağını öngörüyorum. Macaristan’da sadece binek tipi otomobil üretimi mevcut,  oysa Türkiye hafif ve ağır ticari araç klasmanında iyi bir tedarikçi konumunda.  Macar firmaları AB’deki büyük firmaların üretici tedarik zincirlerine entegre  olmuş durumda. AB üyesi ülkelerle ticareti geliştirebilmek için bu tedarik  zincirine dahil olabilmek çok önemli. Türk şirketleri de bu tedarik zincirine  dahil olmayı başarırsa büyük fırsat yakalar. Bunun için Macaristan üzerinden iş  yapmanın çok büyük fırsatlar sunduğu kanaatindeyim."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:12114.936
Değişim :  0,70% |  797,10
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.327 En Düşük
114.928
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 77.450.663 % 9,94  
SARKY 6,90 15.282.287 % 9,87  
VKFYO 2,73 3.263.383 % 9,64  
AYEN 5,30 107.467.841 % 9,28  
AKSUE 11,99 18.750.346 % 8,41  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4807 8,5233 % -0,08  
Frank 7,2083 7,2517 % 0,13  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 0,72  
Altın Gr. 389 389 0,02  
Cumhuriyet 2.519 2.540 -0,20  
Tam 2.592 2.606 -0,20  
Yarım 1.259 1.275 -0,10  
Çeyrek 630 638 -0,10  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 0,02  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,01  
B. Petrol 41,49 41,49 0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru