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Türkiye-Tacikistan ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

22.07.2020 11:31

Son güncelleme : 22.07.2020 11:43
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Türkiye ile Tacikistan arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması için hedef belirlendi." dedi.



AA

Cihangir Fikri Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye  ile Tacikistan arasında resmi rakamlara göre geçen sene 455 milyon dolarlık  ticaret hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Saatçioğlu, Türkiye ile Tacikistan arasında ticaret hacminin  artırılması ve 1 milyar dolara ulaşması için hedef belirlendiğini belirterek,  Türkiye ile Tacikistan arasındaki siyasi ilişkilerin çok iyi ve iki ülkenin  stratejik ortak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki KOBİ iş birliği planının, Tacikistan’ın  ekonomisine ve dolayısıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmine çok ciddi katkı  sağlayacağının ön görüldüğünü belirten Saatçioğlu, iki ülke arasında milli  teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı  üretimin ana hedef olarak belirlendiğini aktardı.

Saatçioğlu, son yıllarda özellikle KOBİ'lerin de ciddi katkısıyla,  otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektronik gibi  birçok sektörde Türkiye’nin küresel ihracatçı konumuna geldiğine işaret ederek,  KOBİ modelinin aynısının Tacikistan’a uyarlanması için ciddi planlamaların  yapıldığına dikkati çekti.

Geçen yılın verilerine göre Tacikistan’ın ihracatında Türkiye’nin ilk  sırada yer aldığını anımsatan Saatçioğlu, Türkiye’nin de Tacikistan’ın  ticaretinde 4’üncü sırada yer aldığını belirtti.

"YABANCI ŞİRKETLER TACİKİSTAN’DA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KURUYORLAR"

Saatçioğlu, Tacikistan’ın genel olarak en çok ihraç ettiği ürünler  arasında altının ilk sırada bulunduğunu hatırlatarak, “İşlenmemiş alüminyum,  pamuk, pamuk ipliği, çimento, elektrik enerjisi, çinko ve kurşun cevherleri de  diğer öne çıkan ürünler olarak sıralanıyor. Türkiye’den Tacikistan’a ihraç edilen  ürünlere baktığımızda en çok bebek bezleri ve hijyenik ürünlerin yer aldığını  görüyoruz. Diğerleri ise motorlu taşıtlar, plastik inşaat malzemeleri, makineler  ve gıda.” ifadelerini kullandı.

Tacikistan’ın, altından pamuğa, enerjiden tekstile, tarımdan alüminyum  üretimi ve alüminyum ve pamuk işleme alanına, inşaata kadar birçok alanda  Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istediğini belirten Saatçioğlu, şunları  kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacminde Tacikistan’dan Türkiye’ye pamuk  ihracatı da önemli rol oynuyor. Son dönemde maden ve altın alanlarındaki bazı  Türk şirketlerinin takı üretiminden fayda sağladığı gözlemleniyor. Yabancı  şirketler Tacikistan’da hidroelektrik santraller kuruyorlar. Tacikistan,  özellikle baraj ve hidroelektrik santralleri konusunda Türk müteahhitlik ve  mühendislik firmalarının tecrübesinden faydalanmak istiyor. Bunun yanı sıra Orta  Asya’nın yüzde 60 su ihtiyacını karşılayan, kendi elektriğinin büyük bir kısmını  da hidroelektrik santrallerinden temin eden bir ülke olan Tacikistan,  müteahhitlik ve enerji sektöründeki Türk firmaları için de ciddi fırsatlar olarak  değerlendirilmelidir."

Saatçioğlu, Tacikistan’a son 10 yılda 200 milyon dolar üzerinde Türk  yatırımının olduğunu anımsatarak, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik  firmalarının son 20 yılda 50 projede 600 milyon dolar üzerinde iş aldığını ve  yaklaşık 80 Türk firmasının aktif olduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde hem Türk sermayesinin Tacikistan’a daha fazla  yatırım yapması hem de iki ülke arasında belirlenen 1 milyar dolar ticaret  hedefine ulaşılması için Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak ciddi şekilde,  planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Saatçioğlu, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Rakamları artırmak elimizde. Birlikte çalışarak ülkelerimiz  arasındaki dış ticareti daha yüksek seviyeye taşıyabiliriz. Pandemi sürecinde  özellikle DEİK’in dijital sürece adapte olan kurumların başında geliyor olması  sebebi ile de bu dönemde dijital online toplantılarla ve farklı platformlarla  Tacikistan Ülke Tanıtım Günleri gibi etkinlikleri düzenleyerek Tacikistan’ı  tanıtma gayretinde olduk. Bu toplantılarla Türk firmalarının dikkatini  Tacikistan’a çevirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Tacikistan’ın Türk firmalarına daha iyi anlatılması adına önümüzdeki  dönemde bu tür etkinlikler düzenlemek için Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak  diğer kurumlar ile de iş birliği yapmaya hazırız. Çünkü Tacikistan Orta Asya  ülkeleri arasında en düşük vergi oranlarına sahip ülkelerden birisidir. Ayrıca  Türk ürünlerinin kalitesinin Tacikistan’da içselleşmiş bir boyutta kabul  gördüğünü ve bu sebeple çok ciddi anlamda Türk yatırımcılarını ülkelerine çekmeye  çalışmaktalar.”




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