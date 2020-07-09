Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye tedarik zincirinde ön plana çıkabilir

09.07.2020 11:11

Son güncelleme : 09.07.2020 11:11
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Ekonomi Çalışmaları Direktörü Recep Yorulmaz, yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye`nin güçlü altyapısıyla ürün tedarik zincirinde önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.



AA

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19'un, bölge  ülkelerinin ekonomilerini arz ve talep açısından ciddi şekilde etkilediğini  belirtti. Yorulmaz, "Özellikle tedarik zinciri anlamında dünya ekonomisinin Çin'e  bağımlı yapısı krizin boyutunu artırdı." dedi.

Dünyada tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi noktasında bir telaşın  ortaya çıktığına dikkati çeken Yorulmaz, Türkiye'nin güçlü altyapısıyla ürün  tedarik zincirinde bölgede önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı.  Yorulmaz, Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisinin kriz zamanlarında “hemen  adapte olabilme yeteneği” olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla ürün tedarikinde  Türkiye, Çin’e bir alternatif olarak ön plana çıkabilir. Orta Doğu ülkeleri de  bunun ilk pazarı olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ticaret açısından her yere ulaşmaya çalışması gerektiğini  anlatan Yorulmaz,  "En azından ekonomi kartını her yere eşit bir şekilde  uygulamamız lazım ki kazanabilelim.” şeklinde konuştu.

Kovid-19 sonrası dönemin, Türkiye için parlak gözüktüğünü belirten  Yorulmaz, sağlık turizmi ve savunma sanayisinde Türkiye'nin öne çıktığı bir  dönemin yaşandığını kaydetti. Yorulmaz, sağlık turizminde en önemli pazarın Orta  Doğu olduğunu ancak bu bölgeyle  sınırlandırılmaması gerektiğinin altını çizerek,  ülkeyi bu anlamda bir numara yapacak adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:55118.898
Değişim :  0,16% |  185,02
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
118.610
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 34.920.098 % 10,00  
KENT 917,10 23.726.757 % 9,99  
GLRYH 13,32 11.897.119 % 9,99  
VKFYO 6,39 3.239.315 % 9,98  
LKMNH 9,60 41.225.257 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6482 8,6916 % 0,29  
Frank 7,2929 7,3369 % 0,20  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 4,61  
Altın Gr. 400 400 1,09  
Cumhuriyet 2.590 2.612 6,60  
Tam 2.666 2.680 6,70  
Yarım 1.295 1.311 3,20  
Çeyrek 648 656 1,70  
Gümüş.Ons 18,93 18,96 0,22  
Gümüş Gr. 4,16 4,17 0,04  
B. Petrol 43,06 43,06 -0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru