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Türkiye turizm gelirlerinde Avrupa`da 6. sırada

22.02.2020 11:35

Son güncelleme : 22.02.2020 11:35
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, Türkiye`yi ziyaret edenlerin sayısında yüzde 12,2 artış yaşandığını belirterek turizm gelirlerinde Türkiye`nin Avrupa 6`ncısı olduğunu bildirdi.



AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi ile turizmin stratejik sektör ilan edildiğini ve devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla turizmin gelişmesi için yoğun bir çalışma sürecine girdiğini söyledi.

Turizmde 50 milyon olan ziyaretçi sayısı beklentisinin 75 milyon, 50  milyar dolar gelir beklentisinin de 65 milyar dolar olarak revize edildiğini  hatırlatan Alpaslan, 2019'da 51,7 milyon ziyaretçi ağırlandığını, 34,5 milyar dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Alpaslan, geçen sene turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını  vurgulayarak, "Türkiye'yi 45,1 milyon yabancı, 6,7 milyon yurt dışında ikamet  eden vatandaşımız ziyaret etti. Ziyaretçi sayısındaki artış 2018'e oranla  geçtiğimiz yıl yüzde 12,2 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü verilerinin de 2018'de Türkiye'yi en çok ziyaretçi  alan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa 4'üncüsü olarak gösterdiğini  belirten Alpaslan, "Turizm gelirlerinde ise dünyada 15'inci, Avrupa'da da 6'ncı  sıradayız." bilgisini verdi.

Alpaslan, 2019'a ait diğer ülkelerin turizm istatistiklerinin henüz  netleşmediğini dile getirerek, "Kesin sıralama belli olmamakla birlikte eldeki  veriler, ülkemizin en çok ziyaretçi çeken ülkeler sıralamasındaki yerini  koruyacağını ve bu başarıyı ilerleyen yıllarda artırarak devam ettireceğini  göstermektedir." dedi.

"GOLF VE KRUVAZİYER TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİLİYOR"

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, turizmi tüm yıla yayacak  politikalar ürettiğini, golf ve kruvaziyer gibi yüksek gelir sağlayan turizm  türlerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Alpaslan, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Planlama çalışmalarımızı da bu doğrultuda büyük bir titizlikle  sürdürüyoruz. Antalya-Manavgat bölgesinde ve 2019'da Kültür ve Turizm Koruma ve  Gelişim Bölgesi ilan edilen Çeşme bölgesinde yeni golf sahaları, nitelikli spor  tesisleri, sağlık, kültür, sanat merkezleri ve Ege bölgesinin en büyük müzesi  gibi pek çok turizm türünü barındıran projelerimiz bulunuyor.  

Planlama ve turizm yatırımlarına kamu taşınmazlarının tahsisi  çalışmalarımız kapsamında ise İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim  Bölgesi, Antalya ve Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi de yer  alıyor."

TANITIM STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK

Alpaslan, tanıtım stratejisinde de değişikliğe gidildiğini belirterek,  bu yıldan itibaren turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme  modeline geçildiğini söyledi. Alpaslan, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme  Ajansımız ile turizm gelirlerinin yüksek olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi bizde  de tanıtım artık devlet ve özel sektör tarafından birlikte yapılacak." dedi.

Bu yeni sistem sayesinde tanıtım yaptıkça turizm gelirinin artacağını,  gelirler arttıkça da tanıtım bütçesi büyüyeceğini vurgulayan Alpaslan, şöyle  konuştu:

"Markalaşma ve bunun sonucunda münferit rezervasyonların artması  amacımız doğrultusunda tanıtımı, tarifeli seferleri, teknolojiyi ve çağa uygun  yeni iletişim sistemlerini etkin olarak kullanıyoruz. Uzak destinasyonlardan  gelen yolcu trafiğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'deki birbirine yakın kültürel, arkeolojik ve gastronomi  değerleri ile ön plana çıkan şehirlerimizi tanıtmak üzere gruplandırıyoruz.  Böylece, daha fazla gezilecek yer alternatifi vererek kalış süresini uzatacağız.  Özellikle deniz-kum-güneş turizmi ile ön plana çıkan bölgelerin tarih, sanat,  arkeoloji, gastronomi ve kültürel özelliklerini de şehrin yaşam tarzı haline  getirip, turizm ürünlerimizi çeşitlendirip zenginleştiriyoruz."

"İZMİR, BİSİKLET TURİZMİ KAPSAMINDA EUROVELO 8'E DAHİL OLDU"

Alpaslan, İzmir bölgesinin bisiklet turizmi kapsamında geçen yıl  EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'na dahil olduğunu bildirerek, "EuroVelo kapsamında  bulunan bisiklet ağlarının uzatılarak geliştirilmesi ile Türkiye genelindeki  bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için ilgili kurumlar ve diğer paydaşlarla  da eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Bisiklet dostu otel sayısının artırılması  için gerekli mevzuat çalışmalarını da yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yılın "Türk Mutfağı Tematik Yılı" olarak değerlendirildiğine de  işaret eden Alpaslan, hazırlanacak Gastronomi Eylem Planı ile Türk mutfağının  tanıtımının ulusal ve uluslararası tüm platformlarda yoğunlaştırılacağına işaret  etti.

Türkiye'nin yalnızca Türk mutfağı ile değil kaliteli uluslararası  mutfakların da sunulduğu bir gastronomi ülkesi olarak tanıtılacağına dikkati  çeken Alpaslan, "Ayrıca Michelin gibi uluslararası standart belirleyen rehberler  ve yıldızlı şeflerle iş birliğine gidilerek, Türk yemeklerinin tanıtımının  yapılacağı yurt dışı ve yurt içi etkinlikler de düzenleyeceğiz." dedi.

Alpaslan, şehirlerin markalaşmasını desteklemek amacıyla UNESCO  Yaratıcı Şehirler Ağı ve Avrupa Konseyi Kültür Rotaları gibi uluslararası  tescillenmiş değerlerin artırılması için de çalıştıklarını vurguladı.

2020'nin "Patara Yılı" olarak belirlendiğini de hatırlatan Alpaslan,  bu tür ana temalarla kültürel zenginliklerin daha güçlü olarak dünyaya  tanıtıldığını kaydetti.

Alpaslan, yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışında yoğun  kültürel diplomasi faaliyetleri yürüteceğini sözlerine ekledi.




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