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Türkiye-Venezuela ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

03.07.2020 11:20

Son güncelleme : 03.07.2020 11:20
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Venezuela İş Konseyi Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, ticaretin geliştirilmesi anlaşmanın etkisiyle beraber yılın kalan kısmında biraz daha ivmelenerek Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret hacminin 350 milyon dolara ulaşabileceğini belirterek, "Bankacılık işlemleri ile ilgili sorunların çözülebilmesi ile bu yıl 400 milyon dolarlık ikili ticaret haciminin sağlanması mümkün. 2023 yılında tekrar 1 milyar dolar ticaret hacminin yakalanabilir." dedi.



AA

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Venezuela’nın  birbirini tamamlayıcı ekonomiler olduğunu belirterek, Türkiye’nin ciddi sanayi  ölçeğinde üretim kapasite ve hacminin olduğunu, Venezuela’nın da bu kalemlere  ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Oğuz, Venezuela’nın hayvancılık, gıda ve tarım gibi alanlarda önemli  potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol  ve dünyanın 3’üncü büyük altın rezervlerine sahip olduğunu anımsattı.

Venezuela’nın ciddi oranda kıymetli madenlere sahip bir ülke olduğunun  altını çizen Oğuz, iki devletin potansiyellerini açığa çıkarabildiğinde, ticaret  hacimlerinde çok daha yüksek rakamlara ulaşılmasının mümkün olacağını aktardı.

Oğuz, Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkinin temelinde özellikle  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro  arasındaki ikili ilişkinin olumlu olmasının ve birbirini destekleyici şekilde  sürmesinin geleceğe dair fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Venezuela’ya yapılan yaptırımların doğru algılanması gerektiğini dile  getiren Oğuz, “Venezuela’ya yönelik yaptırımlara baktığımızda temelinde altın ve  petrol ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Devlet kurumları ile yapılan işlemler için  yaptırımlar bunlar. Özel sektöre üzerinden yapılacak altın ve petrol dışındaki  bütün emtialar yaptırım dışı.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, özellikle gıda, ilaç ve medikal cihazlarda ticaretin kamu  kurumları da dahil olmak üzere yaptırım dışı olduğunu kaydederek, “Yaptırım  konusunda iş adamlarımızın biraz daha bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü  yaptırım dışında kalan birçok konuda rahatlıkla faaliyet gösterebiliriz. Ama  altın çok net bir yaptırım konusudur. Altının yaptırım kapsamına alındığından  beri Türkiye’nin Venezuela ile altın işlemi yapamadığını söyleyebilirim.”

"VENEZUELA’DA SANAYİ ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İHRACAT İMKANI VAR"

Venezuela’nın Dış Ticaret ve Turizm Bakanı ile webinar yaptıklarını  hatırlatan Oğuz, “Bakan, turizm alanında Türkiye’yi örnek aldıklarını ve ciddi  turizm yatırımına ihtiyacı olduklarını söyledi. Venezuela geneline baktığımızda  tüm seneyi ilkbahar gibi geçiren bir ülke. 18 ile 23 derece arasında iklimi olan,  çok uzun kıyıları ve turizm yatırımına uygun büyük kapasiteli ülke. Turizm  yatırımcılarını özellikle bekliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Oğuz, Venezuela’nın altyapı yatırımlarına da ihtiyaçlarının olduğuna  işaret ederek, “Sağlık sisteminde ve hastane tarafında iş birliklerinin  yapılabileceğini düşünüyorlar. Aynı zamanda özellikle gıda, tarım üretiminde  önemli bir potansiyelleri var.” yorumunda bulundu.

Venezuela’nın, kahve ve kakaoda önemli üretici olduğuna dikkati çeken  Oğuz, “Türkiye’ye kahve ve kakao ithalatı yapılamıyor veya dolaylı yapılıyor.  Doğrudan Venezuela’dan yapılmıyor. Ülke, kıyıların çokluğu ve ikliminden dolayı,  deniz mahsullerinde önemli üretici bir ülke.” dedi.

Oğuz, Türkiye’nin Venezuela’ya özellikle işlenmiş gıda ürünleriyle  temizlik ve kozmetik ürünlerinde çok ciddi ihracatı bulunduğunu ifade ederek,  makarna, kuru bakliyat, un, yemeklik yağ, bisküvi ve çikolata gibi ürünlerin  Türkiye’nin Venezuela’ya ihracat kalemlerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ve  Venezuela’da sanayi ürünlerinde çok büyük ihracat imkanının olduğunu söyledi.

Türkiye’den Venezuela’ya ilaç alanında  2018 yılında çok önemli  ihracatlar yapılmasına rağmen devamının getirilemediğini anımsatan Oğuz, ilaç,  medikal ve tıbbi cihaz anlamında ülkede büyük potansiyel olduğunun da altını  çizdi.

"VENEZUELA, TÜRKİYE’NİN GÜNEY AMERİKA’YA AÇILAN KAPISI OLACAK"

Ahmet Altuğ Oğuz, Venezuela’nın Türk Havayolları’ndan bazı  beklentileri olduğuna dikkati çekerek, “Venezuela, Güney Amerika’ya açılan bir  kapı. THY burayı hub olarak kullanarak, biraz daha aktif bir şekilde Kovid-19  sonrası uçuşlar başladığı zaman, doğrudan uçuşlar yapılması yönünde hedefler var.  Venezuela, Türkiye’nin Güney Amerika’ya açılan kapısı olacak.” değerlendirmesinde  bulundu.

Oğuz, iki ülke arasında imzalanan ticaretin geliştirilmesi  anlaşmasının geçen ay içerisinde Türkiye’de onaylandığını anımsatarak, “Önce TBMM  onayladı, sonrasında Cumhurbaşkanımız onayladı. Geçen hafta içerisinde de  anlaşmada kabul gören ürünler listesi yayınlandı. Bu da ticaretimizin artmasında  ve hangi ürünler ile daha kolay ilerleyebileceğimiz açısından önemli bir nokta  olacaktır.” diye konuştu

Türkiye'nin Venezuela'ya cari işlemler fazlası verdiğini anımsatarak,  şunları kaydetti:

"Ambargo süreçleri ve pandemiye rağmen bu yılın ilk 4 ayında geçen  yılın aynı dönemine göre ticaret hacmimizde yüzde 230'lara varan bir büyüme  kaydederek 90 milyon dolara ulaşmıştır. Yine 4 aylık verilere baktığımız zaman 60  milyon dolar cari fazla verdiğimiz görülmektedir.

Pandeminin ekonomiye etkilerinin azalması ve ticaretin geliştirilmesi  anlaşmanın etkisiyle beraber yılın kalan kısmında biraz daha ivmelenerek ticaret  hacmimizin 350 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bankacılık işlemleri  ile ilgili sorunların çözülebilmesi ile bu yıl 400 milyon dolarlık ikili ticaret  hacminin sağlanması mümkün. 2023 yılında tekrar 1 milyar dolar ticaret hacminin  yakalanabilir."




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