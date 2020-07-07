Türkiye`nin haziranda altın ithalatı 21,5 ton oldu.
Türkiye`nin altın ithalatı arttı
07.07.2020 11:22
Son güncelleme : 07.07.2020 11:39
Türkiye'nin 2020 yılı Haziran ayında altın
ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %175,0 artışla 21 bin 518 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 7 bin 824 Kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 45 bin 244 Kg oldu.
Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı bin 123 Kg olmuştu.
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En Düşük
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394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.099.973
|% 10,00
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|VKFYO
|5,29
|2.358.959
|% 9,98
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|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.287.119
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.044.420
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|227.942.262
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,34
|5.694.838
|% -4,62
|
|KRTEK
|4,10
|4.135.806
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,21
|1.146.880.789
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|739.323.905
|% 5,28
|
|GARAN
|8,39
|451.312.954
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,98
|400.933.071
|% 0,95
|
|TUPRS
|89,45
|355.544.376
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,21
|1.146.880.789
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|739.323.905
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,94
|247.918.444
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,34
|270.743.156
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,95
|177.110.719
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5484
|8,5913
|% 0,04
|
|Frank
|7,2479
|7,2915
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,06
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-5,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|-6,20
|
|Tam
|2.620
|2.632
|-6,30
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,10
|
|Çeyrek
|636
|645
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
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