Uluslararası Para Fonu verilerine göre, Türkiye`nin altın rezervi yükseldi.
Türkiye`nin altın rezervi yükseldi
10.03.2020 09:12
Son güncelleme : 10.03.2020 09:12
Uluslararası Para
Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın
rezervinin Ocak ayında arttığını gösteriyor.
IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 16,82 milyon ons olan rezervler, Ocak ayı sonunda 17,41 milyon onsa yükseldi.
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 106.540
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|Önceki Kapanış
|: 103.524
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106.585
En Düşük
101.995
18:056,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,1270
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,1602
En Düşük
6,1289
18:056,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,9800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,0586
En Düşük
6,9561
18:05326,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,93
|Açılış
|: 326,88
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|Önceki Kapanış
|: 331,81
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332,77
En Düşük
326,60
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
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|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9834
|8,0235
|% -0,65
|
|Frank
|6,5250
|6,5643
|% -1,31
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-23,54
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,04
|0,01
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
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|B. Petrol
|37,13
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