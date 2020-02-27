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Türkiye`nin cep telefonu faturası azaldı

27.02.2020 11:33

Son güncelleme : 27.02.2020 11:33
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu`nun finansal istikrarı desteklemek adına attığı adımlarla Türkiye, cep telefonu ithalatına 2 yılda toplam 2 milyar dolar daha az ödedi.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye'nin ithal cep telefonuna ödediği tutar BDDK'nın attığı adımlarla hızla geriliyor. 2016 ve  2017'de, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan Türkiye'nin cep telefonu ithalatı, BDDK'nın 2018'de almaya başladığı tedbirlerle 2 milyar doların altına geriledi.

Alınan tedbirlerle 2018'de 1 milyar 966 milyon dolara gerileyen cep  telefonu ithalatı, 2019'da da düşüşünü sürdürerek 1 milyar 847 milyon dolara  indi.

Böylece cep telefonu ithalatında, son 2 yılda yaklaşık 2 milyar  dolarlık bir tasarruf edilmiş oldu. 2018 ve 2019'da toplam 3 milyar 813 milyon  dolar olan Türkiye'nin ithal telefon faturası, 2016 ve 2017 seviyelerinde olması  halinde 5 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşecekti.

Analistler, BDDK'nın, finansal istikrar misyonu ve ihtiyatlılık ilkesi  kapsamında, kredi kartı ve kredi taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı  dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne  geçmeye çalıştığını, büyümenin yavaş seyrettiği dönemlerde ise sektör ve ürün  bazlı adımlarla tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını ifade etti.

2019'un ilk yarısında mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan  konaklama harcamalarına kadar birçok alanda taksit sayılarını artıran BDDK,  ocakta yurt dışı seyahat harcamalarında kredi kartına taksit sınırını ve 3 bin  500 TL'nin üzerindeki cep telefonlarına kredi vade sınırını 6'dan 3'e düşürdü.

BDDK kararlarının, 3 bin 500 TL'den pahalı cep telefonlarına yönelen  kredili talep ve yurt dışı seyahatlerde 3 aya inen taksit sınırı ile de  tüketicilerin yabancı ülkelerdeki turizm harcamalarına dengeleyici etki yaptığı  görülüyor.

SON KARARIN İTHALATA ETKİSİ GELECEK AYLARDA GÖRÜLECEK

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te 15 Ağustos 2018'de  cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinin vadesi 48 aydan 6  aya düşürülmüş, 27 Kasım 2018'deki değişiklikle de 3 bin 500 TL'ye kadar olan cep  telefonlarının alımı amacıyla kullandırılacak kredilerin vadesi 6 aydan 12 aya  çıkarılmıştı. Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki cep telefonlarının alımı  amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi ise 6 ay olarak korunmuştu.

14 Ocak 2020'deki değişiklikle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan  cep telefonunun alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırı 6  aydan 3 aya düşürüldü.

2019'un son çeyreğinde cep telefonu ithalatının 701 milyon dolara  yükselmesi üzerine BDDK'nın 14 Ocak'ta aldığı kararın etkisi gelecek aylarda  izlenecek.

TÜİK verileri, 1 Eylül 2018'deki sınırlamayı kapsayan 3'üncü çeyrekte  bir önceki çeyrekte 532 milyon dolar olan cep telefonu ithalatının 396 milyon  dolara gerilediğini, yılın son çeyreğinde ise 341 milyon dolara kadar indiğini  gösteriyor.

2018'in son çeyreğindeki düzenlemeden sonra cep telefonu ithalatı,  2019'un ilk çeyreğinde 436 milyon dolara çıktıktan sonra ilk yarıyı 746 milyon  dolar ile önceki yılın aynı dönemindeki 1 milyar 229 milyon dolarlık ithalatın  oldukça altında tamamladı.

Analistler, ithalattaki düşüşte, BDDK kararlarının yanı sıra kurdaki  artış nedeniyle cep telefonu fiyatlarının yükselmesi ve yolcu beraberinde  getirilen cep telefonlarından alınan harçların artırılmasının da etkili olduğunu  ifade etti.

BDDK'NIN DİĞER SEKTÖR VE ÜRÜN BAZINDAKİ DÜZENLEMELERİ

Basılı ve külçe halinde kuyum harcamaları da sıfır taksit kapsamında  bulunuyordu. Ancak taksit ve vade kararlarında sektör paydaşları ile görüşmeler  yapan ve etki analizleri değerlendirerek karar alan BDDK, basılı ve külçe halinde  olmayan kuyum alışverişleri için önce Mart 2019'da 4 taksit uygulaması başlatmış,  ekimde ise taksit sayısını 4'ten 8'e yükseltmişti.

Eylül 2016'da yürürlüğe giren değişikliklerle kozmetik ürün  alımlarında 9 ay olan taksit sınırı sıfıra düşürülmüştü. Akaryakıt, gıda ve  alkollü içecek satışlarının yanı sıra doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar ve  hediye kartı gibi somut bir mal veya hizmet içermeyen ürünlerin alımında da sıfır  taksit uygulanıyor.





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