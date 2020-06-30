Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin dış borç stoku açıklandı

30.06.2020 13:39

Son güncelleme : 30.06.2020 13:39
Türkiye`nin, 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 431 milyar dolar, net dış borç stoku 256,5 milyar dolar olarak hesaplandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 431 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 256,5 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,8 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde  782,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,7 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 554,5 milyar lira, bu  rakamın milli gelire oranı da yüzde 35,1 olarak kaydedildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:23116.619
Değişim :  0,67% |  775,68
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.831 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKMGY 36,30 4.540.283 % 10,00  
VKFYO 3,30 13.901.119 % 10,00  
AYEN 5,51 161.335.065 % 9,98  
NATEN 21,22 9.772.425 % 9,95  
NUGYO 4,78 36.529.287 % 9,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3887 8,4308 % -0,21  
Frank 7,1759 7,2192 % -0,03  
Riyal 1,8218 1,8310 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -2,57  
Altın Gr. 390 390 -0,43  
Cumhuriyet 2.526 2.544 -6,40  
Tam 2.600 2.611 -6,60  
Yarım 1.263 1.277 -3,30  
Çeyrek 631 639 -1,60  
Gümüş.Ons 17,83 17,88 0,01  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,00  
B. Petrol 41,36 41,36 -0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru