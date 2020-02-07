GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Türkiye`nin elektrik tüketimi arttı

07.02.2020 11:32

Son güncelleme : 07.02.2020 11:32
Türkiye`nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,17 artarak 26 milyar 173 milyon 615 bin kilovatsaat oldu.



AA

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik  tüketimi 898 milyon 365 bin kilovatsaatle 8 Ocak'ta, en düşük tüketim ise 684  milyon 710 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,17  artarak 26 milyar 173 milyon 615 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi  de yüzde 3,12 artışla 26 milyar 274 milyon 241 bin kilovatsaate ulaştı.

Elektrik üretiminin yüzde 27,99'u doğal gaz santrallerinden, yüzde  23,84'ü ithal kömür santrallerinden, yüzde 20,81'i ise hidroelektrik  santrallerinden karşılandı.

Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 13,54'ü bulurken,  rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,04 oldu. Kalan yüzde 4,78'lik kısım ise  jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 11 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla  yüzde 11,05 azalarak 126 milyon 834 bin kilovatsaate düştü. Geçen yıl ocakta 142  milyon 597 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Ocakta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,72  azalarak 227 milyon 460 bin kilovatsaat oldu. Ocak 2019'da 251 milyon 950 bin  kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, Aralık 2019 sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 267 megavata ulaştı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:17122.458
Değişim :  0,14% |  173,80
Açılış :  122.476  
Önceki Kapanış :  122.284  
En Yüksek
122.812 En Düşük
122.335
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 7,63 1.254.883 % 19,97  
ARENA 12,71 23.254.301 % 15,44  
AYCES 11,59 4.982.760 % 14,98  
LINK 33,92 18.292.478 % 14,91  
SAFKR 3,09 2.991.781 % 9,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7203 7,7590 % 0,05  
Frank 6,1145 6,1513 % -0,06  
Riyal 1,5916 1,5996 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 0,07  
Altın Gr. 302 302 0,10  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 -0,01  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,00  
B. Petrol 54,98 54,98 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru