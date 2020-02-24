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Türkiye`nin ihracatçı firma sayısı artıyor

24.02.2020 17:45

Son güncelleme : 24.02.2020 18:01
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, "Ocak ayında bin 560 firma ihracata `merhaba` dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye`nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız" dedi.



AA

Gençleri ihracata yönlendirmek ve yenilikçi fikirlerini iş hayatına sunmak amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Genç İhracatçılar Konseyi Holü", birlik binasında düzenlenen törenle açıldı.

TİM Başkanı Gülle, açılışta, gençlerin böyle bir organizasyonunda yer  almasını çok önemsediğini söyledi.

Geleceğin ihracatçılarını bu işe hazırlamak niyetinde olduklarını dile getiren Gülle, şöyle konuştu:

"Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı dönemi yaşıyoruz.  Alışkanlıklar ve yaşam şekilleri değişti. Bütün ihracatçılara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında bin 560  firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük  şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız."

Projenin İzmir'den başlamasının son derece anlamlı olduğuna dikkati  çeken Gülle, Genç İhracatçılar Konseyi'nde projeler üretilmesi gerektiğini  aktardı.

EGE'DEN TÜRKİYE'YE

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bütün birlik başkanlarının  projeye destek verdiğini dile getirdi.

Konseyde 40 yaş ve altındaki ihracatçıların yer aldığına işaret eden  Eskinazi, gençlerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu  Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar da hazırladıkları çalışmanın Türkiye'de bir başlangıç olduğunu, diğer tüm birliklerin de bu şekilde  organize olmasını beklediklerini söyledi.

Proje için büyük uğraş verdiklerini vurgulayan Zandar, emeği geçenlere teşekkür etti.




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