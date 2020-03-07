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Türkiye`nin ihracatı 21 sektörde arttı

07.03.2020 11:46

Son güncelleme : 07.03.2020 11:46
Küresel ticarette yavaşlamaların etkisinin hissedildiği ocak-şubat döneminde Türkiye`nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektörün 21`inde geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildi.



AA

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkilerini küresel ekonomide ve tedarik zincirinde göstermeyi sürdürürken, Türk ihracatçıların dış satımları ocak ayının ardından şubatta da yükseldi.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'nin  genel ihracat toplamı yılın ilk iki ayında 29,4 milyar dolar düzeyinde  gerçekleşti.

Türk firmalar 2020'nin ilk iki ayında zeytinden çeliğe, tekstilden  madenciliğe, savunmadan kimyevi maddelere 27 farklı sektörde ihracat  gerçekleştirirken, bu sektörlerin 21'inde geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş  gözlemlendi.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDEN YÜZDE 53'LÜK İHRACAT ARTIŞI

Söz konusu dönemde ihracatını oransal bazda en fazla artıran sektör  yüzde 53 ile gemi ve yat sektörü oldu. Böylece gemi ve yat sektöründen ocak ve  şubat aylarında 256,3 milyon dolarlık ürün satıldı.

Gemi ve yat sektörünü ihracatını yüzde 28 artırarak 664,3 milyon  dolarlık dış satım gerçekleştiren mücevher sektörü izledi. Yaş meyve ve sebze  sektörü de ihracatını yüzde 26,1 yükselterek 460,2 milyon dolarlık dış satıma  imza attı.

İhracatını oransal bazda en çok yükselten diğer sektörler sırasıyla  halı, fındık, çimento, süs bitkileri, mobilya ürünleri, deri, iklimlendirme  sanayisi, hazır giyim, demir, makine ve aksamları, savunma ve havacılık sanayisi,  hububat, meyve sebze mamulleri, madencilik ürünleri, otomotiv endüstrisi, kimya,  tekstil ve elektrik elektronik olarak sıralandı.

TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Öte yandan, ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre  ihracatı oransal bazda en fazla azalan sektör yüzde 15 ile tütün oldu. Tütün  sektöründe bu dönemde 140 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemde tütün sektörünü, ihracatı yüzde 10 azalarak 49,3 milyon  dolarlık ürün satan zeytin ve zeytinyağı ve dış satımı yüzde 9,5 gerileyerek 2,2  milyara gerileyen çelik sektörleri takip etti. İhracatı yılın ilk iki ayında  2019'un aynı dönemine göre azaltan diğer sektörler ise kuru meyve ve mamulleri,  diğer sanayi ürünleri ve su ürünleri oldu.

İHRACAT LİDERİ 5 SEKTÖR, TÜRKİYE'NİN DIŞ SATIMININ YARISINDAN FAZLASINI SIRTLADI

Türkiye ihracatının öncü sektörü otomotiv endüstrisi ocak ve şubat  aylarında toplam 4,9 milyar dolarlık ürün satarak, dış satımını yıllık bazda  yüzde 1 artırdı. Bu dönemde sektör ülkenin toplam ihracatının yüzde 17'sini tek  başına gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen 3,2 milyar dolarlık, hazır  giyim ve konfeksiyon sektöründen 3 milyar dolarlık, çelik sektöründen 2,1 milyar  dolarlık ve elektrik elektronik sektöründen 1,7 milyar dolarlık ürün satıldı.  Böylece bu dönemde en çok ürün satılan 5 sektörün ihracatı 15 milyar dolara  ulaşarak Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 51'ini oluşturdu.





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