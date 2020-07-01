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Türkiye`nin ilk nükleer güç santralinde 2023 mesaisi

01.07.2020 11:28

Son güncelleme : 01.07.2020 11:28
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Mersin`de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nde (NGS) inşaat süreci başlamayan yapı ve tesis kalmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023`e kadar ilk üniteyi tamamlamak için çabalıyoruz." dedi.



AA

Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesinde gelinen son durumu ve inşaat çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

İnşaat sahasında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Zoteeva, birinci ünitenin devreye alınması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zoteeva, "Gücümüzü en çok birinci üniteye harcıyoruz çünkü Türkiye ve  Rusya devlet başkanlarının yaptıkları mutabakat doğrultusunda, Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar ilk üniteyi  tamamlamak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

İnşaat çalışmalarında bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran  Zoteeva, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde türbin binasının temelini tamamladık ve kor  tutucunun kurulumunu yaptık. Koruma binasının içinde, iç koruma kılıfının ikinci  katmanının kurulumunu yapıyoruz. Bu yıl içinde dış duvarların 26 metre kotuna  kadar yükselmesini planlıyoruz ki bu reaktör binasının neredeyse üst kotu  olacaktır. Böylece önümüzdeki yıl reaktör kabı sahaya geldiğinde ve montajı  yapıldığında, ağustos ayında ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine  başlayabileceğiz. Bunlar, santralin 'kalbinde' yapılacak çalışmalar. Bunları  tamamlamak için odaklanıp, bütün enerjimizi toplamamız gerekecek."

"İNŞAATINA BAŞLANMAYAN YAPI VE TESİS KALMADI"

Zoteeva, ikinci ünitenin hem reaktör hem de türbin binasının temel  levhalarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini vererek şunları söyledi:

"Birinci ünitede tamamlamış olduğumuz kor tutucu montaj işlemini,  ikinci ünitede de sonbahar döneminde tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü ünitede de  temel çukurunun açılması çalışmalarına başladık. İnşaat lisansını aldıktan hemen  sonra temel levhaların kurulumuna başlayacağız. Bunları da bu yılın sonuna kadar  tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar üç ünitede de aynı anda yürütülüyor. Sahanın  tamamı işlendi. Şu anda inşaat sürecine başlamadığımız yapı ve tesis kalmadı."

ÇALIŞMALAR KOVİD-19 SÜRECİNDE DE DURDURULMADI

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sürecin,  Akkuyu NGS'deki çalışmaları aksatmadığını belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"Sahada her gün çalışan 6 binden fazla kişi arasında sadece bir kişide  vaka tespit edilmişti. Pandeminin sahada yayılmasını da çok hızlı bir şekilde,  eşsiz güvenlik tedbirleri alarak önledik. Girişte ateş ölçülüyor. Sahanın her  yerinde kişisel koruma araçları var. Nükleer güç santrali inşaatlarında bu tür  tedbirler güvenlik kültürünün bir parçası haline geldi. Durumu kontrol altında  tutmayı başardık. Alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve karantinaya rağmen  çalışmalar devam etti. İnşaat tek bir gün bile durdurulmadı. Bunun için çok çaba  sarf ettik ve çabalarımız başarıyla sonuçlandı."




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